Révision de l'ACEUM | Une « Forteresse Amérique du Nord » serait bénéfique pour les entreprises du Québec, selon la FCCQ

MONTRÉAL, le 3 nov. 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) propose de profiter de la révision de l'ACEUM pour en faire une véritable « Forteresse Amérique du Nord » contre le dumping de produits provenant notamment de la Chine. Cette approche permettrait de préserver notre accès au marché américain et de protéger nos industries stratégiques dans le cadre des négociations à venir.

C'est l'élément central du mémoire déposé par la FCCQ dans le cadre des consultations canadiennes sur la révision de l'ACEUM, disponible en ligne ici.

« La révision de l'ACÉUM pourrait être l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Adopter une approche de Forteresse Amérique du Nord, ça veut dire renforcer notre position commune face à la Chine en échange de compromis de la part des Américains. Les États-Unis ont fait de la lutte contre le dumping chinois une priorité et c'est parfaitement en phase avec ce que vivent et ce que dénoncent de nombreuses entreprises ici aussi. Cette concurrence déloyale est très dommageable pour nos propres industries, et ce dans de nombreux secteurs. Nous pouvons donc gagner en arrimant nos politiques anti-dumping avec celles des Américains », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Éliminer les tarifs et simplifier les règles d'origine

La priorité des entreprises du Québec dans le cadre de la révision de l'ACEUM demeure la même que depuis l'élection américaine d'il y a exactement un an : éliminer les tarifs imposés unilatéralement par la nouvelle administration américaine. La révision de l'ACEUM doit être l'occasion de nous prémunir contre l'imposition unilatérale de tels tarifs sur nos exportations.

La FCCQ recommande aussi de simplifier le processus de certification pour les produits conformes à l'ACEUM. Il s'agit d'un fardeau administratif inutilement lourd, surtout pour les PME.

Utiliser les contrats publics comme leviers de développement

L'approche « Forteresse Amérique du Nord » prônée par la FCCQ implique aussi de réintégrer un chapitre sur les marchés publics à l'ACEUM pour passer du Buy American au Buy North American (« Achetez nord-américain »). Tous les produits canadiens qui respectant les règles d'origine de l'ACEUM devraient avoir accès aux contrats publics américains.

Défendre nos régions et leurs industries stratégiques

La guerre tarifaire avec les États-Unis fait particulièrement mal à certaines régions, où les industries de l'aluminium et du bois sont au cœur de l'économie locale.

La FCCQ insiste sur l'importance de faire du maintien intégral du système de gestion de l'offre l'un des intérêts prioritaires du Canada et un mandat-clé des négociateurs canadiens, pour que l'industrie du lait, des œufs et de la volaille ne subisse pas un sort semblable. Les subventions américaines massives octroyées au secteur agricole, notamment via le Farm Bill, sont une grave menace pour les entreprises de ce secteur en cas de brèche dans la gestion de l'offre.

