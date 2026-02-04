Faits saillants de la séance du conseil d'arrondissement - VSP agit pour le logement social et la vitalité commerciale

MONTRÉAL, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Lors de la dernière séance du conseil d'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, les élu(e)s ont autorisé la construction d'un bâtiment résidentiel comptant une vingtaine de logements sociaux au 7965, boulevard de l'Acadie. Ils ont également adopté un projet de modification au Règlement de zonage afin d'empêcher la conversion de locaux commerciaux en logements, sur plusieurs rues du territoire.

Rendu du projet de logements sociaux au 7965, boulevard de l'Acadie dans Parc-Extension - Crédits : Lemay et ACDF Architecture (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

« La construction de logements sociaux sur le boulevard de l'Acadie répond concrètement aux besoins de la communauté de Parc-Extension. En misant sur la construction préfabriquée, ce projet permet d'explorer des solutions innovantes et d'accélérer la création de logements. Nous sommes fiers de voir se développer dans le quartier une initiative structurante qui facilitera l'accès de nos citoyennes et citoyens à des logements sociaux », a déclaré Jean François Lalonde, maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

De nouveaux logements sociaux à venir dans Parc-Extension

Les membres du conseil d'arrondissement ont approuvé les plans de construction d'un immeuble de trois étages comprenant 26 logements sociaux au 7965, boulevard de l'Acadie. Porté par la coopérative d'habitation Monde-Uni, le projet s'inscrit dans le Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec et vise une réalisation d'ici la fin de 2026.

L'immeuble, conçu à partir de modules préfabriqués, comprendra principalement des studios et proposera un rez-de-chaussée accessible aux personnes à mobilité réduite. Le projet inclut également un important aménagement paysager, qui couvrira près de 68 % du terrain, ainsi que la plantation de six nouveaux arbres.

Grâce à une implantation soignée, une architecture en briques et des aménagements verdoyants, cette nouvelle construction s'intègrera harmonieusement dans son environnement et contribuera à accroître l'offre de logements sociaux de qualité dans Parc-Extension.

Préserver les locaux commerciaux pour soutenir la vitalité des quartiers

En cohérence avec le Plan d'urbanisme et de mobilité de Montréal 2050 (PUM), le conseil d'arrondissement a autorisé une modification au Règlement de zonage afin d'interdire la conversion des commerces situés au rez-de-chaussée en logements sur plusieurs rues commerciales.

Cette mesure vise à protéger l'offre de commerces de proximité, notamment dans le secteur Villeray-Est, situé entre l'avenue Christophe-Colomb et le boulevard Saint-Michel, où la vacance des locaux et les conversions résidentielles fragilisent déjà le tissu commercial. L'interdiction s'applique aussi à d'autres rues de l'arrondissement, dont les rues de Liège Ouest et Saint‑Roch dans Parc‑Extension, ainsi que la rue Legendre Est et l'avenue Émile‑Journault dans Saint‑Michel, en plus de plusieurs autres tronçons fréquentés par la population résidente et jusque‑là non protégés.

Cette mesure ne touche pas les locaux résidentiels déjà présents au rez-de-chaussée, mais empêche toute nouvelle conversion. L'Arrondissement souhaite ainsi préserver les espaces destinés aux commerces, maintenir des milieux de vie complets et accessibles à pied, et soutenir la vitalité économique de ses quartiers.

Cette modification réglementaire est une mesure transitoire, en attendant les résultats d'une étude de consolidation commerciale prévue en 2026 et d'une réflexion plus globale sur les usages du territoire.

Source : Ville de Montréal, Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension; Renseignements : Anne-Laure Rique, Chargée de communication, [email protected]