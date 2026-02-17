Relâche scolaire à VSP : une programmation 100 % gratuite pour bouger et s'évader

MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension invite les jeunes et les familles à profiter d'une semaine de relâche remplie d'activités gratuites, offertes du 28 février au 8 mars. Qu'il s'agisse d'animations culturelles, de loisirs, de sports ou de découvertes en bibliothèque, VSP propose une foule d'occasions pour s'amuser tout près de chez soi.

« La semaine de relâche est un moment privilégié. Nous sommes heureux de voir se déployer une programmation entièrement gratuite, accessible et variée dans l'arrondissement de Villeray-Saint‑Michel-Parc‑Extension. Que ce soit pour bouger, découvrir, lire ou assister à un spectacle, tout est en place pour permettre aux résidentes et résidents de s'évader et de profiter pleinement de leur quartier », souligne Jean François Lalonde, maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Des activités variées dans les bibliothèques

Ateliers technologiques, bricolages, jeux de société, défis créatifs : les trois bibliothèques de l'arrondissement proposent une programmation diversifiée destinée à nourrir la curiosité des jeunes.

Les familles peuvent également emprunter des livres, des films et des jeux aux bibliothèques Le Prévost, de Saint-Michel et de Parc-Extension.

Roulivre

Le Roulivre, la bibliothèque mobile de VSP, circulera aussi dans plusieurs secteurs afin d'offrir aux enfants de moins de 13 ans des histoires et des jeux.

Des spectacles pour émerveiller petits et grands

Les maisons de la culture de l'arrondissement proposent plusieurs représentations, notamment :

Maison de la culture Claude-Léveillée

Maison de la culture de Parc-Extension

Bouger toute la semaine : piscines, patinoires, badminton et plus encore

Parents et enfants pourront se dépenser grâce à :

Les adeptes d'activités hivernales pourront également profiter de pistes de ski de fond aux parcs Jarry et Frédéric-Back, ou encore dévaler la piste de glissade du parc Jarry.

Consultez la page des conditions des sites hivernaux avant de vous rendre sur les lieux.

Prêt de matériel et camps de jour

La Récré‑o‑mobile offrira gratuitement du matériel sportif et des jeux dans plusieurs parcs de l'arrondissement chaque fin de semaine.

Il reste également des places dans certains camps de jour de la relâche, animés par des équipes passionnées, pour faire vivre aux jeunes une expérience mémorable.

