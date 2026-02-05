Le Festival sportif : le grand rendez-vous des jeunes athlètes de VSP

MONTRÉAL, le 5 févr. 2026 /CNW/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension est heureux de convier la population à son incontournable Festival sportif, qui se tiendra les 14 et 15 février prochains. Près de 900 jeunes de 6 à 12 ans vivront deux journées remplies de défis et de plaisir, dans une atmosphère conviviale et festive.

Au programme : une quinzaine de disciplines telles que le volleyball, le trampoline, le patinage de vitesse, le soccer, le karaté et la natation, réparties dans plusieurs installations sportives de l'arrondissement.

« Le Festival sportif est un événement emblématique de l'arrondissement, qui met en lumière l'énergie et le talent de nos jeunes. Je tiens à souligner le travail de toutes les équipes qui rendent ce rendez-vous possible ainsi que la participation enthousiaste des jeunes athlètes. Le Festival sportif reflète pleinement les valeurs d'inclusion, de persévérance et de collaboration de VSP. J'invite toute la population à venir encourager nos jeunes et à profiter de cette ambiance rassembleuse », affirme le maire de l'arrondissement, Jean François Lalonde.

Certaines compétitions permettront aux jeunes de se qualifier pour représenter VSP aux Jeux de Montréal, qui auront lieu du 8 au 12 avril 2026.

Une ambiance festive sur les sites!

Les jeunes pourront s'amuser sur les sites de compétition. Plusieurs surprises les attendent : collations gratuites, objets promotionnels aux couleurs du Festival sportif, animations avec les vélos‑smoothies sur certains sites, remise de médailles pour toutes et tous, présence de la mascotte Frimousse et bien plus encore!





Merci à nos partenaires!

Cet événement est rendu possible grâce à la collaboration de nombreux organismes, bénévoles, entraîneuses et entraîneurs qui contribuent au succès du Festival sportif.

