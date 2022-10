RÊVES d'HIVER - Grand concert d'orchestre du réseau des conservatoires

QUÉBEC, le 31 oct. 2022 /CNW Telbec/ - 65 étudiant.e.s provenant des conservatoires de musique de Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or se réunissent pour vous offrir un grand concert d'orchestre : Rêves d'hiver , sous la direction de Dina Gilbert. Cette activité pédagogique d'envergure, précédée de trois journées intensives de répétitions, sera présentée le lundi 28 novembre, à 20 h, dans la magnifique salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec. Le concert débutera avec D'un matin de printemps de Lili Boulanger, se poursuivra avec le Nocturne de Samy Moussa, et se terminera avec la Symphonie no 1 en sol mineur, opus 13 de Piotr Ilitch Tchaïkovski.

La cheffe Dina Gilbert - Photo par Sasha Onyshchenko (Groupe CNW/Conservatoire de musique de Québec)

« Les étudiant.e.s des sept conservatoires de la province partageront leur passion de la musique classique avec le grand public grâce à un concert de haut niveau offert à un coût très abordable » mentionne le directeur du Conservatoire de musique de Québec, Jean-Fabien Schneider. Il invite le public de la Capitale-Nationale à s'y rendre en grand nombre afin de constater l'immense talent de ces jeunes artistes. Les billets sont en vente sur le site du Grand théâtre de Québec.

À 18 h, en prélude au concert, le Conservatoires de musique de Québec et le Conservatoire d'art dramatique de Québec tiendront leur événement-bénéfice, Le Cabaret de tous les possibles, au profit de la Fondation du Conservatoire. Venez à la rencontre de nos prestigieux artistes invités : Marc Hervieux, Dina Gilbert, Marie-Ginette Guay et Ariel Charest, qui vous feront passer un moment inoubliable au Studio TELUS du Grand Théâtre de Québec. Les fonds amassés seront utilisés en totalité pour soutenir financièrement les étudiant.e.s des conservatoires de musique et d'art dramatique de Québec. Pour en savoir plus au sujet de cet événement : Fondation du conservatoire.

À la recherche des talents de demain, le Conservatoire de musique de Québec entre en période d'admission dès le 1er novembre prochain. Entrer au Conservatoire, c'est se joindre à près de 200 élèves passionnés de musique, et être entouré au quotidien par un corps professoral composé de musiciens professionnels actifs et impliqués dans leur milieu. Venez rencontrer nos professeur.e.s et découvrir nos programmes qui s'étendent du primaire au deuxième cycle universitaire lors de notre journée portes ouvertes qui se tiendra au Conservatoire de musique de Québec le dimanche 13 novembre dès 13 h. Ateliers, récitals, concerts, essai d'instruments et cours publics sont au programme. Pour les détails de la journée : journée portes ouvertes.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

