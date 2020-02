Revers de MC Commercial dans le cadre du recours collectif des retraités de MABE anciennement membres d'Unifor

MONTRÉAL, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Lors d'une décision rendue sur le banc, la Cour d'appel a rejeté une demande d'arrêt des procédures de la compagne MC Commercial à l'encontre du recours collectif entrepris par les retraités de l'usine MABE Canada de l'est de Montréal anciennement membres du syndicat Unifor.

On se rappellera que les retraités ont intenté ce recours contre la compagne MC Commercial afin de recouvrir ce qu'ils ont perdu lors de la faillite de MABE Canada. Cette faillite avait par la suite entrainé la terminaison de leur régime de retraite qui était déficitaire, ce qui s'est traduit par une coupe de 22 % dans les rentes des retraités. La compagnie MC Commercial a agi comme liquidatrice de la faillite et poursuit ses activités au Canada.

« C'est un long combat que les retraités ont entrepris en 2017 et cette récente victoire est importante même si nous sommes encore loin du débat sur le fond », a commenté Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

L'entreprise alléguait notamment que le tribunal civil n'avait pas compétence en la matière puisqu'il s'agit d'un litige lié à une convention collective et à des relations de travail. Dans un arrêt unanime, les juges de la Cour d'appel ont rejeté cet argument et statué que le tribunal a bel et bien compétence.

Rappelons que les retraités et les actifs ont perdu l'équivalent de 22 % de leur rente ainsi que la protection de l'assurance collective et de l'assurance-vie en raison de la faillite de MABE Canada en août 2014. Le dépôt de la demande de recours collectif a été entrepris en août 2017.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

Source : Unifor-Québec www.uniforquebec.org

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Renseignements: Marie-Andrée L'Heureux, responsable des communications, Unifor-Québec, (514) 916-7373, [email protected]

Liens connexes

http://www.uniforquebec.org