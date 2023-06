MONTRÉAL, le 6 juin 2023 /CNW/ - À la suite de l'invitation lancée au début de l'année par Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, plus de 400 jeunes se réuniront dans le cadre de Rêver l'impossible, à la TOHU! les 19 et 20 juin. « J'ai très hâte d'entendre ce que les jeunes ont à nous partager et d'échanger avec eux, a déclaré Guy Cormier. Notre objectif est de propulser leur voix et leurs idées afin de les aider à donner vie à leurs projets et contribuer à résoudre des problèmes qui les concernent. »

Coup d'oeil sur la programmation

Cet événement abordera les thématiques choisies par les jeunes sur des enjeux qui les touchent, environnement, emploi, éducation, économie et finances. Il sera composé d'un mélange de conférences participatives, d'ateliers, de remue-méninges et d'activités de cocréation. Son point culminant sera un grand partage durant lequel les jeunes présenteront leurs idées et solutions devant un public d'alliés et d'acteurs d'influence.

Jérôme Dupras, Karman Kong, Jean-Martin Fortier, Liz Plank, 2Fik, ne sont que quelques-unes des personnalités engagées qui accompagneront les participants lors de ces deux journées d'événements. En partageant leur vécu, leurs histoires et leurs parcours, ils permettront de faire avancer les idées et les discussions et contribueront à faire rayonner la voix des jeunes.

Expérience virtuelle : inscriptions ouvertes jusqu'au 16 juin

Les places pour l'événement à la TOHU! ont rapidement trouvé preneur, mais les jeunes qui souhaitent vivre l'expérience en mode virtuel ont jusqu'au 16 juin pour s'inscrire sur le site www.reverlimpossible.ca. Ils auront un accès privilégié aux conférences et pourront aussi échanger avec les autres participants et les conférenciers lors d'ateliers. Tout est mis en œuvre pour que les jeunes, où qu'ils soient, puissent faire entendre leur voix pour Rêver l'impossible.

Une initiative impossible sans le soutien de partenaires

Le soutien de partenaires engagés aux côtés du Mouvement Desjardins est essentiel afin d'offrir une expérience exceptionnelle aux 400 participants. « Je suis vraiment reconnaissant de l'engagement de nos grands partenaires Bell, Google, Hydro-Québec et KPMG. En s'associant à Rêver l'impossible, ils permettent d'alimenter les réflexions des jeunes, de bonifier leur expérience et de contribuer au succès de leurs solutions. », a déclaré Guy Cormier.

« Bell est ravie de soutenir Rêver l'impossible, qui permet aux jeunes d'aujourd'hui de créer un changement positif. J'applaudie l'initiative du Mouvement Desjardins et je suis fier que l'Équipe Bell puissent contribuer à cet événement qui aidera à créer un monde meilleur et un avenir prospère pour nos jeunes. » - Mirko Bibic, président et chef de la direction, Bell.

« Google Canada partage la vision de Desjardins de bâtir un avenir meilleur pour les jeunes. Nous sommes honorés de participer à la conversation dans le cadre de Rêver l'impossible afin de donner aux jeunes Canadiens des compétences numériques qu'ils pourront mettre à profit dans leur future carrière. » - Ana Tomas, Responsable marketing de Google Canada pour les petites et moyennes entreprises et Grow with Google

« À Hydro-Québec, nous considérons que l'événement « Rêver l'impossible » initié par Desjardins constitue une occasion unique d'écouter les jeunes, d'échanger avec eux et de stimuler le partage des idées. Cette conversation est précieuse et importante puisque les jeunes peuvent faire la différence alors que s'amorce notre transition vers une économie sobre en carbone. Ils sont des vecteurs de changement et s'ils se mobilisent, nous parviendrons ensemble à bâtir un avenir durable. » - Julie Boucher vice-présidente - Développement durable, relations avec les communautés et communications, Hydro-Québec.

« KPMG salue l'audace et le dévouement de Desjardins avec cette initiative porteuse auprès des jeunes, nos leaders en devenir. Se joignant aux grands partenaires de l'événement, KPMG est fier de participer pleinement aux échanges afin d'inspirer notre relève à créer une société de demain à la hauteur de nos aspirations collectives. » Benoit Lacoste Bienvenue, Associé directeur de KPMG au Québec.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 398,6 milliards de dollars au 31 mars 2023. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes selon le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7000, poste 555 3436, [email protected]