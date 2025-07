MONTRÉAL, le 22 juill. 2025 /CNW/ - Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), à titre de gestionnaire des Fonds Desjardins, annonce des changements à sa gamme de fonds communs de placement. Ces changements, décrits en détail ci-dessous, incluent la fermeture et la dissolution de certains Fonds Desjardins ainsi que le remplacement du sous-gestionnaire de portefeuille du Fonds Desjardins Obligations des marchés émergents, y compris des changements aux stratégies de placement et une réduction des frais de gestion.

DSP annonce également la création des parts de catégorie K et la mise en œuvre du Programme de conversion automatique pour le Fonds Desjardins Opportunités mondiales.

DSP examine régulièrement l'offre de ses fonds communs de placement afin de s'assurer qu'ils continuent de répondre aux besoins d'investissement en constante évolution des conseillers financiers et des investisseurs.

Fermeture et dissolution de certains Fonds Desjardins

DSP annonce son intention de dissoudre le Fonds Desjardins Obligations à échéance cible 2025, le Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales géré, le Fonds Desjardins Actions canadiennes à faible volatilité, le Fonds Desjardins SociéTerre Actions mondiales à faible volatilité et le Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales petite capitalisation (collectivement les « Fonds dissous »). DSP a également l'intention de dissoudre la catégorie de parts W offerte par le Fonds Desjardins Obligations mondiales géré.

DSP prévoit effectuer les dissolutions décrites ci-dessus après la fermeture des bureaux à 16 h (heure de l'Est) le ou vers le 14 novembre 2025 (la « date de dissolution »). Les porteurs de parts auront le droit de faire racheter ou d'échanger leurs parts des Fonds jusqu'à la fermeture des bureaux à la date de dissolution. Les porteurs de parts affectés par cette décision seront avisés au moins 60 jours avant la date de dissolution.

En prévision de ces changements, les Fonds dissous et les parts de catégorie W du Fonds Desjardins Obligations mondiales géré seront fermés à tout nouvel investisseur et à tout investissement additionnel, à l'exception des investissements par versements périodiques et ce, à compter de 16h (heure de l'Est) le ou vers le 20 août 2025 (la « date de fermeture »).

Remplacement du sous-gestionnaire de portefeuille du Fonds Desjardins Obligations des marchés émergents

DSP annonce le remplacement du sous-gestionnaire de portefeuille actuel du Fonds Desjardins Obligations des marchés émergents par PIMCO Canada Corp. (« PIMCO »). DSP a aussi approuvé des modifications aux stratégies de placement du Fonds afin de mieux refléter le nouveau mandat et la philosophie d'investissement de PIMCO ainsi qu'une réduction des frais de gestion à l'égard de l'ensemble des catégories de parts du Fonds comme suit :





FRAIS DE

GESTION*

ACTUELS FRAIS DE

GESTION* À

PARTIR DU 1er

OCTOBRE 2025 RÉDUCTIONS

(%)

Fonds Desjardins (parts de catégories A, I* et C)

Obligations des marchés émergents (parts de catégories A, I* et C) 1,45 1,37 (0,08)

Fonds Desjardins (parts de catégories F)

Obligations des marchés émergents (parts de catégorie F) 0,75 0,64 (0,11)

Fonds Desjardins (parts de catégorie D)

Obligations des marchés émergents (parts de catégorie D) 0,95 0,87 (0,08)

* N'incluent pas les taxes applicables







L'objectif fondamental de placement et le niveau de risque du Fonds demeureront inchangés.

DSP prévoit que le remplacement de sous-gestionnaire, les changements aux stratégies de placement et la baisse de frais de gestion entreront en vigueur le ou vers le 1er octobre 2025.

Nouvelles parts de catégorie K pour le Fonds Desjardins Opportunités mondiales

DSP lancera les nouvelles parts de catégorie K pour le Fonds Desjardins Opportunités mondiales dans le cadre de la mise en place du Programme de conversion automatique décrit ci-dessous. Les parts de catégorie K seront disponibles dès le ou vers le 17 novembre 2025 et offertes sans frais d'acquisition et seront admissibles aux régimes enregistrés.

Ces parts sont réservées aux investisseurs qui respectent les critères établis pour la détention de ces parts, y compris les montants d'achats minimaux et les soldes applicables. Le montant d'achat minimal pour investir dans les parts de catégorie K d'un Fonds Desjardins admissible sera de 250 000 $. Les frais de gestion des parts de catégorie K seront généralement inférieurs de 0,10 % comparativement à ceux des parts de catégorie A d'un même Fonds.

Mise en œuvre du Programme de conversion automatique pour le Fonds Desjardins Opportunités mondiales

DSP annonce la mise en œuvre d'un programme de conversion automatique (le « Programme de conversion automatique ») afin de permettre la conversion automatique des parts de catégories A en parts de catégorie K. L'investisseur doit cependant satisfaire aux critères de détention des parts de catégorie K, dont les frais de gestion et d'administration fixes combinés sont plus bas.

La mise en œuvre du Programme de conversion automatique pour le Fonds Desjardins Opportunités mondiales est prévue pour le ou vers le 17 novembre 2025.

Les changements mentionnés ci-dessus seront effectués sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires lorsque nécessaire. DSP se réserve le droit de suspendre ou de reporter à une date ultérieure la mise en œuvre de l'un ou l'autre de ces changements.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 487,9 milliards de dollars au 31 mars 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp, et a été reconnu comme l'une des meilleures institutions financières au monde en 2025 par Forbes. Il mise sur la compétence de plus de 56 100 employés et employées. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

Desjardins Société de placement inc., gestionnaire des Fonds Desjardins et des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 47,7 milliards de dollars canadiens sous gestion au 31 mars 2025. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

DesjardinsMD, les marques de commerce comprenant le mot Desjardins et leurs logos ainsi que la marque SociéTerreMD sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence.

