MONTRÉAL, le 22 juill. 2025 /CNW/ - Le Mouvement Desjardins, en collaboration avec un collectif de grandes fondations philanthropiques et la Société d'habitation du Québec (SHQ) lancent le fonds Amplifier, d'un montant de 50 M$ destiné à accélérer le développement de logements abordables à faible empreinte environnementale partout au Québec. Les projets d'habitation seront ciblés et accompagnés par l'équipe de l'Initiative Logement abordable Desjardins, déjà active dans la création de plus de 3 000 logements abordables.

Le fonds Amplifier, géré par Desjardins Capital, est issu de la volonté d'un collectif composé de Centraide du Grand Montréal, de la Fondation du Grand Montréal, de la Fondation familiale Trottier, de la Fondation Lucie et André Chagnon et de la Fondation McConnell, rejoints par la Fondation Marcelle et Jean Coutu et la SHQ. Les fondations et le gouvernement du Québec agissent à titre de commanditaires, alors que Desjardins a le mandat d'opérationnaliser le fonds.

Ce fonds vise à :

soutenir les OBNL et les coopératives dans la construction ou l'acquisition de logements abordables;

offrir du financement sous forme de capital patient;

accélérer des projets qui allient accessibilité, performance énergétique et innovation sociale.

Le fonds Amplifier permet de concrétiser rapidement des projets répondant à des critères ambitieux, dont :

une efficacité énergétique au-dessus du 35 % Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015;

2015; l'exclusion totale des énergies fossiles;

des loyers conformes aux normes d'abordabilité du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ);

des unités universellement accessibles, adaptées aux besoins des familles;

des initiatives portées par des organismes à but non lucratif ou des coopératives.

Appuyé par une équipe spécialisée dans les logements abordables

Les projets qui bénéficieront d'un appui du fonds Amplifier seront ciblés et accompagnés par l'Initiative Logement abordable Desjardins. Grâce à son équipe, à son modèle de guichet unique en logements abordables et à son vaste réseau, Desjardins appuie les coopératives d'habitation, les organismes communautaires et les acteurs municipaux pour cibler et qualifier les projets.

Cette approche permet d'accélérer la création de logements abordables en utilisant efficacement divers leviers financiers : subventions gouvernementales, prêts hypothécaires garantis par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), capital patient et contributions du milieu.

Lancée en 2022, l'Initiative Logement abordable Desjardins est un partenariat entre le gouvernement du Québec et Desjardins visant à créer 1 000 nouveaux logements abordables en 3 ans. Devant l'efficacité du modèle de Desjardins, cet objectif a été doublé. Puis, en juin 2025, une nouvelle entente est conclue entre Desjardins et les gouvernements du Québec et du Canada, portant l'objectif total à plus de 3 000 logements abordables à travers la province. L'abordabilité de ces logements est garantie pour au moins 35 ans.

Les OBNL et coopératives souhaitant déposer un projet dans le cadre de cette initiative peuvent contacter le centre Desjardins Entreprises de leur région ou la Caisse d'économie solidaire Desjardins.

Citations

« Cette initiative innovante démontre clairement qu'on a la capacité au Québec de se serrer les coudes pour travailler ensemble à réduire les inégalités. On est d'ailleurs très reconnaissants de la confiance que les fondations et la SHQ accordent à Desjardins, et on les en remercie. On prend l'engagement de travailler main dans la main en mettant à profit nos forces, nos expertises et nos réseaux pour contribuer à atténuer cette crise du logement qui n'épargne aucune région du Québec. »

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

« Je l'ai dit souvent : il faut innover pour construire plus et mieux, surtout en contexte de crise du logement. Le fonds Amplifier est une nouvelle preuve que nous multiplions les façons d'agir pour financer le logement abordable. En contribuant à hauteur de 15 %, notre gouvernement a permis de concrétiser la mise en place du fonds Amplifier, et de mobiliser l'expertise et les capitaux de partenaires privés engagés. Ensemble, nous accélérons la réalisation de logements durables et abordables qui répondent aux besoins des communautés, partout au Québec. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Dans la continuité de la Grande conversation sur le logement amorcée en 2023, le fonds Amplifier incarne notre volonté d'agir ensemble, de manière structurante, pour répondre à la crise du logement qui touche de plus en plus de personnes et de familles au Québec. Le choix de collaborer avec Desjardins s'est imposé naturellement : son approche ancrée dans les milieux et sa capacité d'accompagnement en font un partenaire de confiance. Nous saluons également la contribution essentielle du gouvernement du Québec, qui permet de concrétiser cette initiative ambitieuse. »

Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal

« Pour la Fondation du Grand Montréal, le fonds Amplifier est une parfaite illustration de ce que les collaborations et l'investissement d'impact permettent d'accomplir. Grâce à ce projet, nous souhaitons notamment contribuer à améliorer l'accès au logement abordable ainsi qu'à la réduction des gaz à effet de serre tout en anticipant un rendement correspondant à nos cibles. Merci à l'ensemble des partenaires qui l'ont rendu et possible et à ceux qui déploieront les projets dans les communautés »

Marie-Andrée Farmer, présidente-directrice générale par intérim de la Fondation du Grand Montréal

« La Fondation familiale Trottier est fière d'être partenaire du fonds Amplifier, qui ouvre la voie à un modèle de développement plus équitable et résilient, en réponse à la crise du logement et à l'urgence climatique. En soutenant des projets qui allient performance énergétique, inclusion sociale et viabilité à long terme, nous démontrons que des solutions ambitieuses sont non seulement nécessaires, mais possibles. Le moment est venu d'investir dans des approches structurantes qui accélèrent la transition vers un Québec plus juste et carboneutre. »

Sylvie Trottier, membre du conseil d'administration de la Fondation familiale Trottier

« Nous sommes très heureux d'unir nos forces à celles des autres partenaires du fonds Amplifier afin de contribuer au développement de logements à impacts environnementaux réduits et abordables au Québec. Grâce à ce fonds innovant et structurant, des projets résidentiels familiaux et durables pourront voir le jour, permettant à la fois de réduire les inégalités et de renforcer la résilience sociale et écologique des milieux. »

Adrienne Kelly, présidente-directrice générale, Fondation Lucie et André Chagnon

« Répondre à la crise du logement, c'est construire plus. Mais c'est aussi construire mieux, en misant sur des projets durables, équitables et ancrés dans les communautés. Le fonds Amplifier incarne cette vision éclairée, tournée vers l'avenir. La Fondation Marcelle et Jean Coutu est heureuse de se joindre aux partenaires de cette initiative porteuse et de répondre à l'appel d'une nouvelle façon d'investir, avec impact et solidarité. Nous croyons que notre responsabilité ne s'arrête pas aux frontières de nos dons : elle commence par l'exemplarité de nos engagements. »

Marie-Josée Coutu, présidente de la Fondation Marcelle et Jean Coutu

« Le projet montre qu'il est possible de combiner abordabilité et durabilité, atteignant ainsi d'un coup des objectifs liés au climat et au logement. Il prouve également que le secteur philanthropique peut utiliser ses dotations pour aborder des enjeux de société urgents. Dès le départ, nous avons compris l'énorme potentiel de ce projet pour réunir des partenaires et créer un modèle que d'autres pourraient reproduire. »

Jane Rabinowicz, présidente-directrice générale de la Fondation McConnell

