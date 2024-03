Revenu Quebec reporte la date de production relative a certaines obligations fiscales

QUÉBEC, le 15 mars 2024 /CNW/ - Revenu Québec reporte au lundi 18 mars 2024 la date de production de certains formulaires qui était fixée au vendredi 15 mars 2024 relativement à des obligations fiscales des entreprises et des particuliers. Une panne temporaire de certains de ses services en ligne explique la situation.

Voici les deux obligations fiscales concernées :

le versement des retenues à la source et des cotisations de l'employeur, pour les employeurs dont la fréquence de paiement est mensuelle;

le versement des acomptes provisionnels.

Ainsi, il n'y aura aucune pénalité ni aucun intérêt à payer pour les personnes qui n'auront pas été en mesure de faire leur versement le 15 mars 2024 et qui le feront le 18 mars 2024. Revenu Québec tient à rassurer les personnes touchées par cette situation et souhaite ainsi leur offrir son appui.

Il est important de noter que les citoyennes et citoyens peuvent continuer de transmettre leur déclaration de revenus de la manière habituelle.

JUSTE. POUR TOUS.

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant la population et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chaque personne paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels elle a droit.

SOURCE Revenu Québec

Renseignements: Service des relations publiques, Revenu Québec, Téléphone : 418 652-5115, Courriel : [email protected]