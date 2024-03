Revenu Québec Fournit Des Précisions Concernant L'envoi De Notifications

QUÉBEC, le 2 mars 2024 /CNW/ - Revenu Québec tient à informer les citoyennes et les citoyens qu'il utilise toujours des moyens sécurisés pour communiquer des renseignements confidentiels aux contribuables. Il ne demande jamais de renseignements personnels par courriel ou par texto et n'offre jamais de remboursement ou de virement par l'entremise de ces moyens de communication.

Comme plusieurs grandes organisations, Revenu Québec considère qu'un service de notification est un outil additionnel dans la lutte à la fraude numérique qui est désormais omniprésente. Conscient des tentatives d'hameçonnage et agissant comme organisation responsable, Revenu Québec priorise la protection des renseignements confidentiels et considère qu'il est de son devoir, pour réduire les risques de fraude auprès du citoyen, de mettre en place des services permettant d'informer rapidement les particuliers notamment lorsqu'une modification a été effectuée à certaines données sensibles de leur dossier ou lorsqu'ils ont été touchés par un incident.

Revenu Québec a mis en place un projet test qui permet aux citoyennes et aux citoyens de recevoir, avec leur consentement, une notification lorsque certains événements se produisent dans leur dossier.

En date d'aujourd'hui, dans le cadre de ce projet en phase de test, 99 notifications ont été transmises à des personnes qui ont effectué une opération dans leur dossier, dont 6 par texto. Revenu Québec a communiqué par téléphone avec ces personnes pour recueillir leurs commentaires et poursuivra ses analyses pour optimiser ses façons de faire. Revenu Québec entend se conformer de façon stricte aux règles gouvernementales en la matière. Il s'agit d'informer rapidement les citoyennes et citoyens lorsque Revenu Québec détecte un changement qui peut sembler anormal dans un dossier.

Concernant les 99 notifications envoyées par Revenu Québec, celles-ci sont informatives et demandent toujours aux citoyens de consulter leur message dans Mon dossier. Les notifications de Revenu Québec ne contiennent jamais de liens cliquables, de montants d'argent, de renseignements personnels ni de pièces jointes.

Voici un exemple de notification transmise par Revenu Québec dans le cadre de ce projet test : « Notification préventive de Revenu Québec : Votre dossier a été modifié. Si vous, ou une personne que vous avez désignée, n'avez pas effectué de modification, veuillez communiquer avec nous. Pour obtenir plus de détails, consultez la communication qui a été déposée dans Mon dossier pour les citoyens, dans notre site Internet. »

Revenu Québec mène annuellement des campagnes de cybersécurité visant à sensibiliser les citoyens aux risques de fraude et à prévenir l'hameçonnage, particulièrement pendant la période des impôts, mais aussi à d'autres moments. Elles visent notamment à éduquer les citoyens sur les bons comportements à adopter et sur les trucs pour reconnaître les principaux pièges tendus par les fraudeurs.

En cas de doute sur un message reçu, Revenu Québec invite toujours les citoyens à consulter leur boîte de messagerie dans Mon dossier pour les citoyens, à visiter la section conçue spécialement à cet effet sur justepourtous.ca ou à communiquer avec lui.

