REVENU QUÉBEC FERA PREUVE DE SOUPLESSE À L'ÉGARD DES CITOYENS ET DES ENTREPRISES TOUCHÉS PAR LA TEMPÊTE FIONA

QUÉBEC, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Revenu Québec annonce qu'il fera preuve de souplesse à l'égard des citoyens et des entreprises qui ont été affectés par la tempête Fiona, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Iles-de-la-Madeleine.

Revenu Québec pourra annuler les intérêts et les pénalités pour les personnes qui sont dans l'impossibilité de respecter leurs obligations fiscales, d'ici au 31 octobre prochain, en raison de cette situation exceptionnelle et indépendante de leur volonté. Les personnes concernées sont invitées à contacter Revenu Québec pour l'informer de leur situation.

Ainsi, les personnes qui produiront en retard leurs déclarations de revenus, de taxes ou de retenues à la source, ou qui payent en retard des sommes qui auraient dû être versées entre le 26 septembre et le 30 octobre, auront jusqu'au 31 octobre pour produire leurs déclarations ou acquitter les montants dus, sans que ce retard n'occasionne des intérêts ou des pénalités.

De plus, Revenu Québec fera aussi preuve de souplesse à l'égard des personnes qui auraient conclu une entente de paiement et qui seraient dans l'impossibilité de faire les versements prévus pendant cette période.

Pour plus d'information, les personnes visées peuvent communiquer avec le service à la clientèle de Revenu Québec.

Revenu Québec souhaite ainsi offrir son appui à la population touchée par cette situation.

