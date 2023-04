Revenu Québec fera preuve de souplesse à l'égard de la clientèle touchée par le verglas

QUÉBEC, le 21 avril 2023 /CNW/ - À la suite des répercussions occasionnées par les mauvaises conditions climatiques qui ont touché la grande région métropolitaine et ses environs le 5 avril dernier, Revenu Québec fera preuve de souplesse à l'égard de la clientèle qui a subi les contrecoups de l'épisode de pluie verglaçante et pour laquelle l'accomplissement de ses obligations fiscales dans les délais est compromis.

En effet, des citoyennes, des citoyens et des entreprises se sont montrés inquiets quant à leur capacité de produire leur déclaration de revenus à l'intérieur des délais prescrits, soit le 1er mai prochain.

Pour cette raison, Revenu Québec tient à les rassurer : il est sensible à la situation qu'ils vivent et il fera preuve de souplesse à leur égard. Les personnes concernées pourront, au besoin, faire une demande d'assouplissement concernant les intérêts et les pénalités en utilisant le formulaire MR-94.1. Revenu Québec procèdera à l'analyse au cas par cas, et donnera les suites appropriées selon les particularités de chaque dossier.

JUSTE. POUR TOUS.

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant la population et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chacune et chacun paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels il a droit.

SOURCE Revenu Québec

Renseignements: Service des relations médias, Revenu Québec, Téléphone : 418 652-5115, Courriel : [email protected]