Revenu Québec et le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec signent une nouvelle convention collective

QUÉBEC, le 17 avril 2025 /CNW/ - Revenu Québec est heureux d'annoncer la signature d'une nouvelle convention collective avec le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ).

Cette entente visant le personnel professionnel est en vigueur pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 31 mars 2029. Celle-ci prévoit notamment, pour les années 2024 à 2027, une bonification salariale respective de 2,8 %, 2,6 %, 2,5 % et 3,5 %, ainsi qu'un paramètre d'augmentation minimale de 1 % pour 2028. D'autres améliorations sont également prévues afin de contribuer à la poursuite des efforts en matière d'attraction et de rétention du personnel.

« Je tiens à remercier le SPGQ et ses membres pour leur engagement tout au long des discussions et leur volonté de travailler dans l'intérêt commun. Cette entente est une étape déterminante afin d'assurer un avenir stable pour nos employées et employés ainsi que notre organisation. La signature de cette convention collective témoigne de l'esprit de collaboration entre les parties », a déclaré la présidente-directrice générale de Revenu Québec, Mme Christyne Tremblay.

Le SPGQ compte environ 5 800 membres du personnel syndiquées et syndiqués au sein de Revenu Québec.

