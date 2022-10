Revenu Québec et le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec signent une nouvelle convention collective

QUÉBEC, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Revenu Québec est heureux d'annoncer la signature d'une nouvelle convention collective avec le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ).

Cette entente visant le personnel de bureau, technique et ouvrier est d'une durée de six ans et est en vigueur du 1er avril 2020 au 31 mars 2026. Elle prévoit notamment des augmentations salariales annuelles de 2 %, l'ajout de congés mobiles ainsi qu'une importante augmentation de la contribution de l'employeur au régime d'assurance maladie.

Des travaux touchant la valorisation de l'expertise, l'attraction et la rétention sont également prévus et pourront permettre de bonifier la structure de classification et de rémunération.

« Cette entente signée aujourd'hui me réjouit grandement. Celle-ci est le résultat d'échanges qui se sont déroulés dans un bel esprit de collaboration. Je suis également persuadée que ces bonifications permettront à notre organisation de retenir son expertise et de mieux se positionner sur le plan de l'attraction », a déclaré la présidente-directrice générale de Revenu Québec, Mme Christyne Tremblay.

Le SFPQ compte plus de 6 300 membres du personnel syndiqués au sein de Revenu Québec.

Avec la signature de la convention collective des avocates, avocats et notaires représentés par LANEQ, le 16 septembre dernier, Revenu Québec s'est maintenant entendu avec deux des trois syndicats auxquels sont affiliés l'ensemble des groupes d'employés syndiqués de l'organisation.

JUSTE. POUR TOUS

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant les citoyens et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chacun paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels il a droit.

SOURCE Revenu Québec

Renseignements: Service des relations publiques, Revenu Québec, Téléphone : 418 652-5115, Courriel : [email protected]