Revenu Québec et le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec parviennent à une entente de principe

QUÉBEC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Revenu Québec est heureux d'annoncer la conclusion d'une entente de principe concernant le renouvellement de la convention collective des membres de son personnel qui sont rattachés au Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ).

Le projet d'entente de principe vise environ 6 300 employés de Revenu Québec, soit le personnel de bureau, technique et ouvrier. Il propose notamment une bonification de la rémunération et des conditions de travail, répondant ainsi à de nombreux enjeux de main-d'œuvre. Revenu Québec laissera le temps nécessaire au SFPQ pour présenter l'offre à ses membres avant de rendre publics les détails sur l'entente.

« Je suis convaincue que cette entente de principe nous aidera à aller plus loin pour positionner Revenu Québec comme un employeur de choix, en créant les conditions gagnantes pour favoriser la rétention de notre personnel et faciliter le recrutement de nouveaux employés », a déclaré la présidente-directrice générale de Revenu Québec, Mme Christyne Tremblay.

Par ailleurs, Revenu Québec poursuit ses travaux avec le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, qui représente d'autres membres du personnel de l'organisation. Rappelons également qu'une entente de principe est intervenue plus tôt cette semaine entre Revenu Québec ainsi que Les avocats et notaires de l'État québécois.

