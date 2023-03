Revenu Québec accompagne les parents dans la production de leur déclaration

QUÉBEC, le 8 mars 2023 /CNW/ - Revenu Québec se veut un allié indispensable des citoyennes et des citoyens dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales. Il est le mieux placé pour répondre à leurs questions sur les impôts, et ce, peu importe leur profil et leur situation.

Aider les familles et les parents à tirer avantage de la saison des impôts

La plateforme numérique justepourtous.ca de Revenu Québec est l'un des premiers outils que devraient consulter les parents pour obtenir des réponses à leurs questions. En effet, elle recense les réponses aux questions qui sont les plus fréquemment posées. L'information y est classée selon les besoins particuliers des différents profils de clientèles, dont les parents, dans un langage simple et facile à comprendre.

Cette plateforme leur explique notamment quelles sont les dépenses liées aux activités des enfants qui donnent droit à un crédit d'impôt ou encore quels sont les crédits d'impôt offerts aux familles. À titre d'exemple, un parent pourrait demander un montant qui réduira son impôt à payer s'il avait un enfant à charge aux études postsecondaires.

Il est important de rappeler que, même si une personne n'a aucun revenu à déclarer ni aucun impôt à payer, le fait de produire sa déclaration de revenus pourrait lui faire bénéficier de certains programmes d'aide et de certains avantages fiscaux, notamment du crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants ou de l'allocation famille. Celle-ci est versée par Retraite Québec à toutes les familles admissibles ayant des enfants à charge de moins de 18 ans qui résident avec elles.

Vous faites garder vos enfants? Demandez le relevé 24.

Les frais de garde payés, entre autres, à une garderie ou à un service de garde en milieu familial non subventionné donnent généralement droit au crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants.

Notez qu'à compter de l'année financière 2022, toute personne qui fournit des services de garde au Québec a l'obligation de remettre aux parents un relevé 24, et ceux-ci doivent le conserver pour justifier les frais de garde qu'ils ont payés. Les reçus ne sont donc plus acceptés, sauf dans certains cas (par exemple, si un parent a payé des frais de garde à un service de garde situé hors du Québec).

En terminant, rappelons que cette année, la date limite pour produire sa déclaration de revenus est le 1er mai 2023.

JUSTE. POUR TOUS.

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant les citoyens et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chacun paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels il a droit.

Au cours des semaines à venir, Revenu Québec publiera d'autres communications permettant de joindre des clientèles ayant d'autres profils afin de les accompagner dans le cadre de la production de leur déclaration de revenus 2022, soit les personnes aînées ainsi que les membres de la communauté étudiante. Depuis le début de la saison des impôts, Revenu Québec a notamment publié un communiqué de presse à l'égard des personnes à revenu modeste et un autre annonçant la mise en ligne du service ImpôtNet Québec.

