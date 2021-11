Réussite scolaire - Le gouvernement accorde 1,8 M$ à l'Institut des troubles d'apprentissage (Institut TA) pour soutenir les jeunes présentant un trouble d'apprentissage

QUÉBEC, le 6 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, a profité de son passage aux Journées Parents de l'Institut des troubles d'apprentissage (Institut TA) pour annoncer un financement de près de 1,8 million de dollars sur trois ans à l'organisme. Ce montant permettra de bonifier le soutien offert aux enfants et aux jeunes adultes ayant un trouble d'apprentissage, à leurs parents ainsi qu'aux intervenants scolaires.

Cette aide financière annuelle de 593 000 $ permettra à l'Institut TA de réaliser trois projets prometteurs pour les parents, les jeunes adultes ayant un trouble d'apprentissage et les intervenants.

Le premier projet consiste à consolider et à améliorer les réseaux d'entraide destinés aux parents et aux jeunes adultes qui cheminent avec un trouble d'apprentissage. Ces réseaux ont été mis sur pied à l'automne 2020 par l'Institut TA grâce au soutien financier du ministère de l'Éducation. Offerts par l'intermédiaire de groupes privés sur Facebook, ils sont des espaces de partage et de soutien, où les membres ont accès à des publications et à des événements réalisés par les professionnels et les partenaires de l'Institut TA. En plus de poursuivre les activités de soutien et d'accompagnement de ces deux réseaux d'entraide, l'organisme créera un troisième réseau pour les intervenants scolaires. L'objectif est d'offrir environ 150 événements, soit des ateliers de formation et de sensibilisation gratuits pour les parents, les intervenants ainsi que les jeunes adultes ayant des troubles d'apprentissage.

Le deuxième projet permettra la poursuite du développement d'une plateforme de transfert de connaissances, au moyen de laquelle des dossiers thématiques élaborés par l'Institut TA sont partagés avec les parents, les jeunes adultes ayant un trouble d'apprentissage et les intervenants scolaires. Ces dossiers thématiques contiennent, entre autres, des recensions de la recherche, des articles d'experts, des capsules Web, des fiches-conseils, etc. Le contenu élaboré et partagé permettra de donner les outils nécessaires aux parents, aux jeunes et aux intervenants afin de les accompagner pour toutes les questions liées aux troubles d'apprentissage.

Enfin, grâce à l'aide financière du Ministère, l'Institut TA élaborera des formations pour les intervenants scolaires. Ces formations, d'une durée de 20 heures, sont destinées aux écoles et visent à offrir les savoirs, les outils et l'accompagnement nécessaires pour mettre en application des stratégies d'intervention efficaces. Près de 2 700 intervenants auront accès à ces formations permettant d'acquérir les ressources nécessaires pour un meilleur accompagnement des jeunes ayant des troubles d'apprentissage.

Citations :

« Il est primordial de soutenir les intervenants scolaires ainsi que les parents d'enfants d'âge scolaire et de jeunes adultes ayant un trouble d'apprentissage. Tous doivent avoir la chance de réussir et c'est pourquoi nous sommes heureux de collaborer avec l'Institut TA afin de permettre à un plus grand nombre de jeunes de trouver le chemin vers leur succès. Depuis plusieurs années, l'Institut TA est un organisme qui change les choses. Ce partenariat est l'occasion toute désignée pour, ensemble, mettre en place des solutions aux défis que relèvent nos jeunes, particulièrement depuis le début de la pandémie. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Grâce au récent soutien financier du ministère de l'Éducation, l'Institut des troubles d'apprentissage peut poursuivre sa mission et mettre à contribution son expertise de formation continue et d'accompagnement afin de soutenir les parents, les jeunes adultes et les intervenants scolaires. Merci! »

Lucille Doiron, directrice générale de l'Institut des troubles d'apprentissage

Faits saillants :

L'Institut des troubles d'apprentissage est un organisme sans but lucratif fondé en 1966 par un groupe de parents de la région de Montréal. Sa mission est d'assurer l'égalité des chances des personnes qui vivent avec un trouble d'apprentissage et de leur permettre de développer leur plein potentiel au sein de la société. L'organisme vient en aide aux apprenants de tous âges, à leurs proches ainsi qu'aux intervenants qui gravitent autour d'eux.

L'aide financière accordée par le ministère de l'Éducation s'élève à 1 779 000 $ pour les années financières 2021-2022 à 2023-2024, soit un montant annuel de 593 000 $ pour ces années.

