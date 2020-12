Réussir en formation à distance : l'Université TÉLUQ remet neuf bourses d'excellence et d'implication

QUÉBEC, le 2 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'Université TÉLUQ félicite neuf de ses étudiantes et étudiants qui ont reçu des bourses d'études destinées à récompenser leur persévérance, leur réussite et leur implication.

« Au nom de notre université, je tiens à saluer la rigueur et le sérieux avec lesquels nos étudiants et étudiantes, pour la plupart à temps partiel ou occupant un emploi, s'investissent dans leur parcours universitaire à distance. La persévérance, l'autonomie et le sens de l'organisation s'avèrent des qualités que l'on retrouve parmi ceux et celles qui réussissent, et je les encourage à maintenir leur engagement en ce sens », a déclaré Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

Au total, 25 000 $ provenant du Fonds TÉLUQ de la Fondation de l'Université du Québec ont été attribués pour l'année 2020. Le comité d'attribution était composé de Marc Tardif, directeur du Service des études et président du comité, de Rémy Tremblay, professeur au Département Sciences humaines, Lettres et Communication, et d'Amélie Doucet, représentante de l'Association étudiante de l'Université TÉLUQ (AÉTÉLUQ).

Bourses d'excellence pour les programmes de baccalauréat, de majeure et de certificat (3 000 $)

Marc-André Couture , certificat en management

Tommy Gagné , certificat en informatique appliquée

Pier- Luc Perreault , certificat en planification financière (cheminement général)

Caroline Arseneau , maîtrise ès sciences (technologie de l'information), profil avec mémoire

Frédérique Campeau , maîtrise en éducation (avec mémoire - concentration en technologie éducative)

Mélanie Donnelly , maîtrise en éducation (avec essai - concentration en efficacité de l'enseignement et des écoles)

Dominique Fortin , maîtrise par cumul en santé mentale

Florence Khoriaty , maîtrise par cumul en santé mentale

Bangudi Papy Dishueme, certificat en informatique appliquée

Des bourses de réussite à la maîtrise et au doctorat sont remises automatiquement lorsque des étapes précises sont franchies dans le cheminement. Les bourses d'excellence pour les programmes de maîtrise, de baccalauréat et de certificat, ainsi que la bourse annuelle de 1 000 $ soulignant l'implication étudiante à l'Université TÉLUQ sont remises aux meilleures candidatures déposées.



Pour en savoir davantage sur ces bourses d'études : teluq.ca/bourses.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 étudiants de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

Denis Gilbert, Service des communications et des affaires publiques, 418 657-2747, poste 5282, 1 800 463-4728, poste 5282

