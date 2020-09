OTTAWA, ON, le 3 sept. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a pris part à la réunion inaugurale du Conseil canadien de la jeunesse agricole. À cette occasion, elle a invité les 25 membres du Conseil, qui ont été sélectionnés parmi 800 candidats de partout au pays, à exprimer leur point de vue sur l'avenir du secteur. Alors que tout le gouvernement travaille à l'élaboration d'un plan de relance économique verte, la ministre Bibeau tient à ce que les jeunes puissent partager leurs aspirations. Au fil des rencontres, leurs perspectives contribueront à articuler la vision du Canada, et les programmes qui en découleront, pour une agriculture et un secteur agroalimentaire durables et prospères.

Le secteur agricole canadien est un moteur important de la croissance économique qui génère un emploi sur huit au Canada. Il contribue pour plus de 143 milliards de dollars au produit intérieur brut national et pour plus de 66 milliards de dollars aux exportations canadiennes de produits agroalimentaires.

Plus tôt cette année, la ministre Bibeau a annoncé la création du Conseil canadien de la jeunesse agricole pour appuyer le solide programme agricole et agroalimentaire du Canada et continuer de favoriser la diversité dans l'ensemble du secteur agricole.

Les discussions tenues lors de la réunion inaugurale ont porté sur diverses questions, y compris l'avenir du secteur, l'agriculture durable, la vitalité des communautés rurales, les compétences et la main-d'œuvre, ainsi que la santé mentale. Au cours des prochains mois, les membres du Conseil rencontreront également des responsables de l'élaboration des politiques et des cadres supérieurs du Ministère.

Les membres du Conseil auront l'occasion d'offrir des suggestions par rapport aux priorités du gouvernement et de proposer des solutions à de nombreux enjeux importants, tout en perfectionnant leurs compétences en leadership et en établissant des liens professionnels. Ils fourniront des conseils à la ministre et au Ministère sur les politiques et les programmes du secteur agricole qui revêtent une importance pour eux.

« Les jeunes Canadiens du secteur agricole et agroalimentaire sont engagés et passionnés. Le Conseil jeunesse est une occasion significative pour eux de se faire entendre et d'influencer l'avenir du secteur. Comme première femme ministre fédérale de l'Agriculture, je multiplie les occasions de donner une voix aux jeunes et aux femmes dont la contribution est essentielle à notre croissance économique et à la vitalité de nos régions. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les candidats qui n'ont pas été retenus pourraient être contactés pour participer à d'autres instances de discussion avec la ministre et le Ministère dans l'avenir.

Dans le cadre du processus de sélection, les candidats ont été invités à répondre à une série de questions sur leur expérience dans le secteur agricole et agroalimentaire, de même qu'à rédiger une courte dissertation sur un enjeu important pour les jeunes dans le secteur et sur les mesures qu'ils prendraient pour l'éliminer.

