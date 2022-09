Réunion du conseil d'administration - Plusieurs nominations au sein des instances de l'UMQ

MONTRÉAL, le 19 sept. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion d'une réunion le 15 septembre dernier, les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont procédé à plusieurs nominations, notamment au sein des instances politiques de l'organisation.

Commission de l'aménagement et des transports

M. Daniel Kaeser, conseiller de Boisbriand, a été nommé membre de la Commission de l'aménagement et des transports de l'UMQ.

Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire

Les personnes suivantes ont été nommées membres de la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de l'UMQ :

M. Claude Bouchard , conseiller de Saguenay;

, conseiller de Saguenay; Mme Geneviève Rheault, conseillère de Granby .

Commission de la formation

Les personnes suivantes ont été nommées membres de la Commission de la formation de l'UMQ :

M me Sylvie Beauregard , mairesse de Cowansville ;

, mairesse de ; M me Julie Brisebois , mairesse de Senneville ;

, mairesse de ; M. Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat ;

; M. Daniel Grenier , conseiller de Candiac ;

, conseiller de ; M. Gilbert Guérette, conseiller de Bois-des-Filion ;

; M me Cecilia Macedo , conseillère de Laval ;

, conseillère de ; M me Carla Pierre-Paul , conseillère de Saint-Jérôme;

, conseillère de Saint-Jérôme; Mme Maude Whittom , conseillère de Boisbriand .

Commission de la sécurité publique

Les personnes suivantes ont été nommées membres de la Commission de la sécurité publique de l'UMQ :

M me Julie Bourdon , mairesse de Granby ;

, mairesse de ; Mme Sylvie Beaumont , mairesse d'Alma.

Commission des assises annuelles 2023

Les personnes suivantes ont été nommées membres de la Commission des assises annuelles 2023 :

M me Doreen Assaad , mairesse de Brossard ;

, mairesse de ; M me France Bélisle, mairesse de Gatineau ;

France Bélisle, mairesse de ; M me Julie Dufour , mairesse de Saguenay;

, mairesse de Saguenay; M me Carla Pierre-Paul , conseillère de Saint-Jérôme;

, conseillère de Saint-Jérôme; M. François Robillard , maire de Sainte-Marthe-sur-le-Lac .

Commission des jeunes élues et élus

Les membres du conseil d'administration ont par ailleurs approuvé la composition de la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ, à la suite de l'élection tenue le 30 mai dernier. Par la même occasion, le conseil a reconduit M. Younes Boukala, conseiller de l'arrondissement de Lachine, à Montréal, à la présidence de la Commission, et Mme Mélanie Roldan, conseillère de Candiac, à la vice-présidence.

Comité consultatif régional sur la navigation de plaisance

Finalement, le conseil a nommé M. Jacques Poulin, maire de Fossambault-sur-le-Lac, comme représentant de l'UMQ au comité consultatif sur la navigation de plaisance de Transport Canada. M. Jules Dagenais, maire de Val-des-Monts, a par ailleurs été désigné comme suppléant de M. Poulin au comité.

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. Suivez l'UMQ sur Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]