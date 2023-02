Réunion du conseil d'administration - Nominations au sein des instances de l'UMQ

MONTRÉAL, le 20 févr. 2023 /CNW/ - À l'occasion d'une réunion le 17 février dernier, les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont procédé à certaines nominations au sein des instances politiques de l'organisation.

Comité maritime

M. Guy Caron, maire de Rimouski, a été nommé à la présidence du Comité maritime de l'UMQ. Mme Julie Dufour, mairesse de Saguenay, a de son côté été nommée membre du comité.

Commission de l'environnement

Par ailleurs, les élues suivantes ont été nommées membres de la Commission de l'environnement de l'UMQ :

M me Catherine Baudin , conseillère de Granby ;

, conseillère de ; Mme Line Légaré, conseillère de Saint-Adolphe -d'Howard.

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. Suivez l'UMQ sur Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn.

SOURCE Union des municipalités du Québec

