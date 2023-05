Réunion du conseil d'administration - Nominations au sein des instances de l'UMQ

MONTRÉAL, le 8 mai 2023 /CNW/ - À l'occasion d'une réunion le 3 mai dernier dernier, les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont procédé à certaines nominations au sein des instances politiques de l'organisation.

Commission de l'aménagement et des transports

Les élues suivantes ont été nommées membres de la Commission de l'aménagement et des transports de l'UMQ :

M me Maud Allaire , mairesse de Contrecœur;

, mairesse de Contrecœur; M me Nathalie Pelletier , mairesse de Magog ;

, mairesse de ; Mme Geneviève La Roche, conseillère de Sherbrooke .

Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire

M. David Malenfant, conseiller de Blainville, a été nommé membre de la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de l'UMQ.

Commission sur le développement économique

Mme Nathalie Pelletier, mairesse de Magog, a été nommée membre de la Commission sur le développement économique de l'UMQ.

Commission de l'environnement

Les personnes suivantes ont été nommées membres de la Commission de l'environnement de l'UMQ :

M me Nathalie Pelletier , mairesse de Magog ;

, mairesse de ; M. Jacques Poulin , maire de Fossambault-sur-le-Lac .

Commission de la formation

Les élus suivants ont été nommés membres de la Commission de la formation de l'UMQ :

M. Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire ;

; M. Mathieu Maisonneuve , maire de Saint-Lin-Laurentides .

Fédération canadienne des municipalités

Enfin, M. Daniel Côté, président ex-officio de l'UMQ et maire de Gaspé, a été désigné pour représenter l'Union au conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour le mandat 2023-2024.

À cet effet, l'UMQ remercie chaleureusement M. Normand Dyotte, maire de Candiac, pour son implication à titre de représentant de l'UMQ au conseil d'administration de la FCM, de 2018 à 2023.

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. Suivez l'UMQ sur Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]