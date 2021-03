Réunion du conseil d'administration de l'UMQ - Plusieurs nominations d'élues et élus

MONTRÉAL, le 12 mars 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de leur réunion virtuelle aujourd'hui, les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont procédé à plusieurs nominations.

Commission des villes intelligentes

Mme Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic, a été nommée membre de la Commission des villes intelligentes de l'UMQ.

Commission Femmes et gouvernance

Mme Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda, a été nommée membre de la Commission Femmes et gouvernance de l'UMQ.

Comité sur la forêt

M. Yves Montigny, maire de Baie-Comeau, a été nommé président du Comité sur la forêt de l'UMQ.

Fédération canadienne des municipalités

M. Normand Dyotte, maire de Candiac, a été désigné pour représenter l'UMQ au conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour le mandat 2021-2022.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

