Réunion du conseil d'administration de l'UMQ - Plusieurs nominations d'élues et élus

MONTRÉAL, le 21 févr. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de leur réunion virtuelle vendredi dernier, les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont procédé à plusieurs nominations. De nombreux postes étaient en effet à pourvoir au sein des instances politiques de l'Union à la suite des élections municipales de novembre dernier.

Commission de l'aménagement et des transports

M. Normand Dyotte, maire de Candiac, a été nommé président de la Commission de l'aménagement et des transports de l'UMQ. Les personnes suivantes ont également été nommées membres de la Commission :

M. Roch Audet , maire de Bonaventure;

, maire de Bonaventure; M me Alexandra Labbé, mairesse de Chambly ;

Alexandra Labbé, mairesse de ; M. Éric Leroux, maire de Saint-Cyrille-de-Wendover ;

; M me Lise Michaud , mairesse de Mercier ;

, mairesse de ; M me Sophie Mauzerolle , conseillère de la Ville de Montréal;

, conseillère de la Ville de Montréal; M me Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville ;

Stéphanie Lacoste, mairesse de ; M. Éric Dubé, maire de New Richmond .

Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire

Les personnes suivantes ont été nommées membres de la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de l'UMQ :

M. James Casey , conseiller municipal à la Ville de Victoriaville ;

, conseiller municipal à la Ville de ; M me Mélissa Coulombe-Leduc, conseillère municipale à la Ville de Québec;

Mélissa Coulombe-Leduc, conseillère municipale à la Ville de Québec; Mme Cécilia Michaud, conseillère municipale à la Ville de Rimouski .

Commission de la formation

Mme Julie Boivin, mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines, a été nommée présidente de la Commission de la formation de l'UMQ.

Commission de la sécurité publique

Les personnes suivantes ont été nommées membres de la Commission de la sécurité publique de l'UMQ.

M me Sandra Desmeules , conseillère municipale à la Ville de Laval ;

, conseillère municipale à la ; M. Guy Caron , maire de Rimouski ;

, maire de ; M. Marc Carrière, préfet de la MRC des Collines-de-l'Outaouais.

Commission des Assises 2022

Les élues suivantes ont été nommées membres de la Commission des Assises 2022 de l'UMQ :

M me Roxanne Therrien , conseillère municipale à la Ville de Mirabel ;

, conseillère municipale à la ; Mme Liza Poulin , mairesse de Blainville .

Commission Femmes et gouvernance

Les élues suivantes ont été nommées membres de la Commission Femmes et gouvernance de l'UMQ :

M me Sophie Mauzerolle , conseillère de la Ville de Montréal;

, conseillère de la Ville de Montréal; M me Carla Pierre-Paul , conseillère de Saint-Jérôme;

, conseillère de Saint-Jérôme; M me Geneviève Lachance, mairesse de Saint-Lazare ;

Geneviève Lachance, mairesse de ; Mme Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville .

Commission sur le développement économique

Les élues suivantes ont été nommées membres de la Commission sur le développement économique de l'UMQ :

M me Maud Allaire , mairesse de Contrecœur;

, mairesse de Contrecœur; Mme Liza Poulin , mairesse de Blainville .

Commission des villes intelligentes

Les élues et élus suivants ont été nommés membres de la Commission des villes intelligentes de l'UMQ :

M me Cathy Bernier , conseillère municipale à la Ville de Drummondville ;

, conseillère municipale à la Ville de ; M. Pierre-Luc Lachance , conseiller municipal à la Ville de Québec.

Commission de l'environnement

Les personnes suivantes ont été nommées membres de la Commission de l'environnement de l'UMQ :

M me Maud Allaire , mairesse de Contrecœur;

, mairesse de Contrecœur; M. Alexandre Warnet , conseiller municipal à la Ville de Laval ;

, conseiller municipal à la ; M. Paul Germain , maire de Prévost.

Comité sur les changements climatiques

M. Martin Damphousse, premier vice-président de l'UMQ et maire de Varennes, a été nommé président du Comité sur les changements climatiques de l'UMQ.

Fédération canadienne des municipalités

M. Normand Dyotte, maire de Candiac, a été reconduit à titre de représentant de l'UMQ au conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour le mandat 2022-2023.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

