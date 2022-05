Réunion du conseil d'administration de l'UMQ - Plusieurs nominations au sein du milieu municipal

QUÉBEC, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de leur réunion aujourd'hui à Québec, à la veille des Assises annuelles 2022, le conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a procédé à plusieurs nominations.

Commission de l'aménagement et des transports

Les personnes suivantes ont été nommées membres de la Commission de l'aménagement et des transports de l'UMQ :

M. Patrick Charbonneau , maire de Mirabel ;

, maire de ; M. Philippe Cousineau Morin , conseiller municipal à la Ville de Rimouski .

Commission des assises annuelles

Mme Julie Bourdon, mairesse de Granby, et M. Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban, ont été nommés coprésidente et coprésident de la Commission des Assises annuelles de l'UMQ.

Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de l'UMQ

Les personnes suivantes ont été nommées membres de la Commission de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de l'UMQ :

M me Andrée Bouchard, mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu ;

Andrée Bouchard, mairesse de ; M. Vincent Deguise , maire de Saint-Joseph-de-Sorel ;

, maire de ; Mme Martine Guilbault , conseillère municipale à la Ville de Lorraine .

Commission de l'environnement

Mme Cathy Poirier, mairesse de Percé, a été nommée présidente de la Commission de l'environnement de l'UMQ. Les personnes suivantes ont également été nommées membres de la Commission :

M. Francis Allaire , conseiller municipal à la Ville de Blainville ;

, conseiller municipal à la Ville de ; M. Patrick Charbonneau , maire de Mirabel ;

, maire de ; M. Dave Dumas , conseiller municipal à la Ville de Rimouski .

Commission sur le développement économique

M. Sébastien D'Astous, maire d'Amos, a été nommé membre de la Commission sur le développement économique de l'UMQ.

Commission des villes intelligentes

Les personnes suivantes ont été nommées membres de la Commission des villes intelligentes de l'UMQ :

M. Louis Villeneuve , maire de Bromont ;

, maire de ; M me Madga Popeanu, conseillère de la Ville de Montréal;

Madga Popeanu, conseillère de la Ville de Montréal; M. Sylvain Joly , conseiller municipal à la Ville de Longueuil ;

, conseiller municipal à la ; M. Éric Leroux, maire de Saint-Cyrille-de-Wendover ;

; Mme Jacline Rouleau , mairesse de la paroisse de Senneterre .

Commission Femmes et gouvernance

M. Jean-François Hecq, conseiller municipal à la Ville de Boisbriand, a été nommé membre de la Commission Femmes et gouvernance de l'UMQ.

Comité de sélection du Fonds municipal d'action juridique

Me Chantale Bilodeau, directrice des affaires publiques et du greffe à la Ville de Dorval, a été nommée membre du Comité de sélection du Fonds municipal d'action juridique de l'UMQ.

Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec

Le conseil a par ailleurs approuvé la proposition de la candidature de Mme Sylvie Beaumont, mairesse d'Alma, pour siéger au sein du conseil d'administration de l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec.

Conseil d'administration de Les Arts et la Ville

Le conseil a enfin désigné Mme Andrée Bouchard, mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, comme représentante de l'UMQ au sein du conseil d'administration du réseau Les Arts et la Ville.

