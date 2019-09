Réunion du conseil d'administration de l'UMQ - Plusieurs nominations au sein des instances de l'Union

MONTRÉAL, le 20 sept. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de leur réunion aujourd'hui à Montréal, les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont procédé à plusieurs nominations.

Jury du mérite Ovation municipale

M. Bernard Sévigny, ancien président de l'UMQ et ancien maire de Sherbrooke, a été nommé président du jury du mérite Ovation municipale.

Commission de l'environnement

M. Pascal Binet, maire d'Adstock, a été nommé membre de la Commission de l'environnement de l'UMQ.

Commission des jeunes élues et élus

Mme Annie Veillette, conseillère municipale de Matane, a été nommée membre de la Commission des jeunes élues et élus de l'UMQ.

Commission sur les villes intelligentes

Mme Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet, a été nommée membre de la Commission sur les villes intelligentes de l'UMQ.

Commission sur le développement économique

Mme Line Boulanger, mairesse de East Angus, et MM. Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford Mines, Jérôme Landry, maire de Matane, et Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy, ont été nommés membres de la Commission sur le développement économique de l'UMQ.

Commission Femmes et gouvernance

MM. Martin Damphousse, maire de Varennes, Pierre D'Amours, maire d'Amqui, Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban, et Steve Gagnon, conseiller municipal de Longueuil, ont été nommés membres de la Commission Femmes et gouvernance de l'UMQ.

Corporation des Fleurons du Québec

Les administrateurs de l'Union ont également appuyé la nomination de Mme Madeleine Leduc, membre de l'Association québécoise des anciennes élues et anciens élus municipaux et ancienne mairesse de Rosemère, à titre de représentante de l'UMQ au conseil d'administration de la Corporation des Fleurons du Québec.

École nationale des pompiers du Québec

Le conseil d'administration de l'Union a enfin approuvé la proposition de candidature de Mme Monique Bastien, membre de la Commission de la sécurité publique de l'UMQ et conseillère municipale de Longueuil, au conseil d'administration de l'École nationale des pompiers du Québec.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, Tél. : 514 282-7700, poste 279, Cellulaire : 438 827-4560, plemieux@umq.qc.ca

Related Links

http://www.umq.qc.ca