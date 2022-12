Réunion du conseil d'administration de l'UMQ - Deux nouveaux comités politiques et des nominations

MONTRÉAL, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion d'une réunion vendredi dernier, les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont annoncé la création de deux nouveaux comités politiques sur des dossiers prioritaires pour le milieu municipal.

Marque employeur municipale et itinérance

Le conseil d'administration de l'UMQ a ainsi mis sur pied un nouveau comité politique sur la marque employeur municipale. Celui-ci sera présidé par la mairesse de Gatineau, Mme France Bélisle, et aura pour objectif de positionner le monde municipal comme employeur de choix, notamment par une campagne nationale de promotion visant le grand public.

Le conseil a également avalisé la création d'un comité municipal sur l'itinérance. Présidé par le maire de Québec, M. Bruno Marchand, celui-ci aura notamment pour mandat d'identifier des moyens pour prévenir et lutter contre l'itinérance.

Trois nominations au sein des instances de l'organisation

Les membres du conseil ont aussi procédé à trois nominations au sein des commissions politiques permanentes de l'Union :

Les commissions politiques permanentes de l'UMQ sont axées autour des principaux domaines de compétences municipaux. Composées d'élues et élus de municipalités de toutes tailles et de toutes les régions, ces instances contribuent, par leurs travaux, à alimenter les réflexions, les interventions et les prises de position de l'Union sur différents dossiers prioritaires pour le milieu municipal.

