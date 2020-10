Réunion du Caucus des cités régionales de l'UMQ avec le ministre de la Famille

MONTRÉAL, le 6 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Caucus des cités régionales de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) s'est montré satisfait de l'annonce de l'ouverture de plus de 4 000 nouvelles places en garderies subventionnées par le gouvernement du Québec et s'est engagé à poursuivre sa collaboration avec les différents paliers de gouvernement pour la vitalité des régions.

Réunis pour une rencontre avec le ministre de la Famille, monsieur Mathieu Lacombe, les élues et élus ont rappelé l'importance d'avoir accès à des places en garderie dans toutes les régions pour la relance économique. « L'accès aux services de garde de tous types, c'est la garantie que plus de travailleurs, et surtout, plus de travailleuses, pourront rapidement retourner sur le marché du travail pour contribuer à la relance économique que l'on souhaite tous durable et sécuritaire », a déclaré monsieur Marc-Alexandre Brousseau, président du caucus et maire de Thetford Mines.

Rappelons que selon les dernières données disponibles, plus de 40 000 enfants sont toujours en attente d'une place en garderie. Devant le ministre, les maires et mairesses du Caucus des cités régionales de l'UMQ ont manifesté leur intention de mobiliser leur milieu afin de présenter des projets incluant des places supplémentaires en service de garde au ministère de la Famille d'ici le 15 janvier 2021.

Outre le dossier des garderies, la situation de la pandémie dans les municipalités et les priorités des cités régionales pour la relance économique étaient également à l'ordre du jour de la rencontre. « Les municipalités sont à pied d'œuvre pour aider leurs entreprises et leurs concitoyennes et concitoyens. Le soutien du gouvernement, annoncé il y a peu, fera une grande différence dans les moyens que nous avons désormais pour faire face à la deuxième vague de la COVID-19 et atténuer les effets de la pandémie sur l'économie », a conclu Monsieur Brousseau.

Les membres du caucus ont également échangé quant à l'importance du rôle des municipalités en aménagement du territoire et ont rappelé la position de l'UMQ en ce qui concerne le maintien des pouvoirs municipaux en matière d'hébergement touristique.

À propos du Caucus des cités régionales de l'UMQ

Formé des principales municipalités d'agglomération de chaque région du Québec, le Caucus des cités régionales de l'UMQ a pour mission de promouvoir le rôle de moteur économique que jouent les cités régionales dans le développement de leurs régions respectives et dans la prospérité du Québec.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]

Liens connexes

http://www.umq.qc.ca