HALIFAX, N.-É., le 30 janv. 2025 /CNW/ - La réunion annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de la Santé du Canada s'est tenue à Halifax, en Nouvelle-Écosse, les 29 et 30 janvier 2025. Les ministres ont discuté des priorités communes au sein du secteur de la santé, notamment l'effectif en santé, la santé numérique et les données de santé, la santé mentale et la consommation de substances, la santé publique et les produits pharmaceutiques.*

Les ministres ont tenu une discussion productive sur l'importance de respecter les rôles et responsabilités juridictionnels de chaque ordre de gouvernement. Ils ont fait le point sur l'état des systèmes de santé du Canada, notant les progrès réalisés et déterminant les possibilités de collaboration là où il reste des défis. Tous les gouvernements collaborent en se basant sur le principe du respect mutuel des rôles et responsabilités de chaque gouvernement, y compris la compétence exclusive des provinces et territoires pour la planification, l'organisation et la gestion de leurs systèmes de santé.

La question d'une plus grande participation des peuples autochtones aux travaux intergouvernementaux a été soulevée et il a été convenu qu'une discussion ultérieure dans un futur ordre du jour était justifiée. De plus, les défis uniques auxquels sont confrontés les territoires pour offrir des services de santé comparables aux communautés rurales et éloignées du nord, ainsi que la nécessité d'une collaboration continue avec les provinces, ont été reconnus. Les ministres ont discuté de la nécessité de surveiller les développements et de collaborer afin de réagir à toute répercussion sur les systèmes de santé du Canada découlant des développements mis en œuvre aux États-Unis.

Loi canadienne sur la santé

Les ministres ont discuté de la lettre d'interprétation de la Loi canadienne sur la santé, annoncée récemment par le ministre fédéral de la Santé. Les ministres ont discuté de l'importance que toutes les provinces et tous les territoires investissent de façon prévisible et durable dans les systèmes publics de soins de santé, encouragent l'innovation et fassent avancer les stratégies provinciales et territoriales afin d'améliorer l'accès aux soins de santé. Les ministres ont également discuté de la nécessité de collaborer sur une base continue quant à la façon dont les soins virtuels sont intégrés dans leurs systèmes de santé.

Effectif en santé

L'effectif en santé est l'épine dorsale des systèmes de santé. D'importants progrès ont été réalisés en ce qui concerne les engagements pris par les ministres en vue d'améliorer la rétention de la main-d'œuvre en santé et l'offre intérieure; de simplifier la reconnaissance des professionnels de la santé formés à l'étranger; et d'éliminer les obstacles qui entravent la mobilité de la main-d'œuvre.

Aujourd'hui, les ministres de la Santé ont reçu les conclusions d'une étude sur l'éducation, la formation et la répartition des travailleurs de la santé au Canada. L'étude a été menée en réponse à l'engagement des ministres visant à accroître la capacité du Canada à développer une offre intérieure de professionnels de la santé et à déterminer des actions possibles afin d'aider à répondre aux besoins en soins de santé au Canada. L'étude fournit une analyse globale de la croissance potentielle de l'offre et de la demande de professionnels de la santé clés, mais révèle certaines lacunes statistiques importantes.

Alors que les projets d'étude prévoient des pénuries anticipées pour certaines professions clés de la santé au cours des 10 prochaines années, une croissance substantielle est attendue dans d'autres domaines, notamment l'offre d'infirmières praticiennes et de physiothérapeutes. L'étude révèle également que les peuples autochtones font face à une sous-représentation significative au niveau de l'effectif en santé. Les ministres ont constaté qu'il s'agit d'une phase initiale importante des travaux et que les projections continueront d'évoluer alors que des mesures seront mises en œuvre. Ils ont demandé qu'un plan de travail FPT soit élaboré pour aborder les recommandations et les prochaines étapes, qui comprennent une collaboration accrue entre les secteurs de l'éducation et de la santé et plus d'opportunités de formation pour les peuples autochtones développées en partenariat avec eux. Les ministres de la Santé ont également reconnu le rôle important de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) et de l'Effectif de la santé Canada (ESC) dans le soutien de l'amélioration des données sur la main-d'œuvre de la santé et des capacités de modélisation dans l'ensemble du Canada.

De plus, les ministres ont approuvé un cadre de recrutement éthique (le Cadre), qui aidera à guider le recrutement international du personnel de santé grâce à des principes clés, tels que la coopération mondiale, la transparence, l'équité, la responsabilité et la réciprocité des avantages. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux travailleront ensemble pour sensibiliser au cadre et soutenir sa mise en œuvre avec des outils, des ressources et des mesures.

Santé numérique et données sur la santé

Une meilleure collaboration et un accès aux données de santé personnelles auront une incidence positive sur la capacité des Canadiens à participer activement à leurs propres soins et permettront aux cliniciens de disposer de renseignements améliorés sur les patients afin de soutenir les soins en équipe et d'améliorer les résultats pour les patients. Les données de santé agrégées et anonymisées sont tout aussi essentielles pour les planificateurs de système, les décideurs et les chercheurs afin d'améliorer les systèmes de santé et les résultats globaux en matière de santé. Les ministres ont passé en revue les réalisations de l'année écoulée, y compris les progrès réalisés dans l'adoption des normes nécessaires afin de partager les données de santé au sein des systèmes et, le cas échéant, entre les systèmes, tout en protégeant la vie privée. Ils ont également discuté de recommandations visant à améliorer davantage la gestion responsable des renseignements personnels sur la santé.

Les ministres ont discuté du potentiel transformateur de l'intelligence artificielle (IA), qui pourrait améliorer l'efficience, l'efficacité et l'accessibilité des services de soins de santé au Canada lorsqu'elle est utilisée de manière appropriée. Ils ont souligné l'importance de l'adoption accélérée de l'IA tout en renforçant les mesures de protection pour une utilisation éthique et responsable. Les ministres ont approuvé les Principes directeurs pancanadiens pour l'utilisation de l'IA au service de la santé, qui énoncent les valeurs communes destinées à orienter les efforts de chaque gouvernement en vue de soutenir l'adoption responsable et éthique de l'IA dans les systèmes de santé du Canada.

Les ministres ont également convenu de poursuivre les travaux visant à moderniser le partage des données de santé publique entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et d'adopter une approche commune à cet égard. Cette démarche s'appuiera sur les leçons tirées de la pandémie de la COVID-19, intégrera les perspectives autochtones et permettra de répondre plus rapidement et plus efficacement aux défis de santé publique.

Santé mentale et consommation de substances

Les ministres continuent de se préoccuper des répercussions de la crise actuelle des surdoses en tant que grave problème de santé publique, ainsi que des défis liés à la santé mentale et à la dépendance auxquels sont confrontés les Canadiens. Bien qu'il soit encourageant de constater quelques signes de diminution des méfaits associés aux opioïdes et aux stimulants, l'ampleur de ces méfaits demeure importante. Les ministres ont discuté des pratiques prometteuses en matière de santé mentale et de consommation de substances, et ont déterminé des domaines où une collaboration accrue pourrait renforcer les efforts en cours pour améliorer les services et les mesures de soutien dans un continuum de soins, notamment au niveau du traitement et du rétablissement. Les ministres ont également discuté de la nécessité de continuer à améliorer la collecte de données et à mesurer continuellement les résultats des actions en fonction des données probantes évolutives sur ce qui fonctionne et dans quel contexte.

Priorités en matière de santé publique

Les leçons tirées de la COVID-19 ont mis en évidence la nécessité de revitaliser la planification de la préparation aux pandémies pour tous les gouvernements. Les ministres ont apporté leur soutien aux gouvernements et aux partenaires autochtones afin qu'ils travaillent ensemble, en ce qui a trait à la compétence de chaque gouvernement en matière de santé publique, sur une approche et un plan visant à promouvoir la préparation aux pandémies, incluant le Plan canadien de préparation à une pandémie.

Gestion des produits pharmaceutiques

Les ministres ont discuté de l'intention du gouvernement fédéral de développer le Régime d'assurance-médicaments universel national et de la poursuite de la mise en oeuvre de la Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares, ainsi que des négociations sur les ententes avec les provinces et les territoires. Alors que c'est une première étape importante pour améliorer l'équité en matière de santé, les ministres ont souligné la nécessité pour ces initiatives d'améliorer les programmes existants des provinces et des territoires plutôt que de les dupliquer, de conserver la souplesse nécessaire pour adapter ces programmes et de répondre aux besoins de leurs résidents afin d'améliorer l'équité en matière de santé, l'accessibilité financière et les résultats en matière de santé. Les ministres provinciaux et territoriaux ont convenu que ces négociations devraient tenir compte de la situation, des priorités et des programmes distincts de chaque province et territoire.

Conclusion

Les systèmes de santé publics, accessibles et efficaces sont l'une des réalisations marquantes du Canada. Les ministres continueront de travailler ensemble pour faire respecter la Loi canadienne sur la santé et assurer aux Canadiens que leur santé et leur bien-être demeureront toujours une priorité pour tous les ordres de gouvernement.

*Le Québec a participé à la rencontre à titre d'observateur et ne prend pas part au présent communiqué puisqu'il demeure pleinement engagé à exercer ses propres responsabilités dans le cadre de sa compétence exclusive relative à la santé et n'a pas adhéré aux stratégies pancanadiennes concernant les ressources humaines, les données et les soins virtuels, la santé mentale et la santé publique, et ne reconnaît l'autorité de la Loi canadienne sur la santé sur son système de santé. Il entend conserver sa pleine autonomie en ce qui concerne la planification, l'organisation et la gestion de son système de santé, incluant l'assurance-médicaments. Le Québec demeure toutefois ouvert au partage d'informations et de pratiques exemplaires avec d'autres gouvernements dans ces domaines.

**L'Ontario n'est pas une partie au présent communiqué, car il est en période électorale.

SOURCE Santé Canada (SC)