OTTAWA, ON, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de la Santé du Canada se sont réunis à Calgary pour une journée complète de discussions axées sur le renforcement de la santé et du bien-être des Canadiennes et des Canadiens.

Le renforcement des systèmes de santé du Canada

Les ministres ont réitéré leur objectif commun d'améliorer l'accès aux soins, la qualité des soins et les résultats en matière de santé, et ont réaffirmé leur engagement à collaborer pour relever les défis urgents qu'ils partagent en matière de santé. Ils ont réaffirmé le rôle de chaque gouvernement dans l'établissement de priorités claires pour leurs systèmes de santé respectifs. Les ministres ont discuté de l'importance d'une collaboration étroite dans le cadre des accords bilatéraux pour travailler ensemble et des autres accords bilatéraux, et ils ont aussi convenu de créer un groupe de travail de haut niveau, limité dans le temps, se penchera sur la révision et le renouvellement de ces accords. Ils ont également examiné les préoccupations des provinces et des territoires quant à l'interprétation de la Politique sur les services de la Loi canadienne sur la santé, et se sont engagés à poursuivre les discussions entre les responsables d'ici le 31 décembre 2025.

Les relations entre le Canada et les États-Unis, ainsi que les produits pharmaceutiques

Les ministres ont passé en revue les relations entre le Canada et les États-Unis dans le domaine de la santé, notamment les impacts des changements de politiques transfrontalières et les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement. Ils ont discuté de la nécessité de continuer à surveiller de près la situation et d'élaborer des stratégies visant à garantir et à améliorer l'accès fiable des Canadiennes et des Canadiens à des produits pharmaceutiques efficaces, abordables et sécuritaires.

Les services de santé mentale et de traitement des dépendances

Les ministres ont accueilli le Commissaire à la lutte du Canada contre le fentanyl, qui a fait le point sur la crise des opioïdes et du fentanyl. Les ministres ont souligné l'importance de travailler en étroite collaboration avec leurs collègues de la Justice et de la Sécurité publique pour répondre à cette crise. Les ministres ont également discuté des priorités communes pour poursuivre la collaboration en matière de prévention, de rétablissement et de soutiens culturellement adaptés pour la santé mentale et les problèmes de consommation de substances. Ils ont également discuté des possibilités offertes par les services intégrés pour les jeunes et de leur potentiel pour améliorer l'accès aux soins.

Le renforcement des effectifs en santé

Conscients de l'urgence de renforcer et de maintenir les effectifs en santé du Canada, les ministres se sont engagés à mettre en œuvre rapidement des solutions et à éliminer les obstacles, telles que la collaboration avec leurs homologues chargés de l'immigration afin d'améliorer les parcours des professionnels de la santé formés à l'étranger, l'accélération de la reconnaissance des titres de compétences étrangers et la collaboration avec les organismes de réglementation canadiens en vue d'adopter des modèles de reconnaissance mutuelle des permis d'exercice, dans le but d'améliorer la mobilité de la main-d'œuvre pour les médecins, les infirmières, et les professionnels de la santé partout au Canada. Les ministres ont discuté des progrès positifs réalisés par la Fédération des ordres des médecins du Canada pour faire avancer un modèle fédéré d'octroi de permis, ainsi que des progrès réalisés par les organismes de réglementation pour adhérer au Registre national des médecins et aux plateformes Nursys au Canada.

La promotion de la santé numérique

Les ministres ont souligné l'importance de poursuivre la collaboration en vue de moderniser les soins de santé grâce à l'amélioration des données sur la santé et des outils numériques. Ils ont réaffirmé leur engagement envers des solutions numériques interopérables qui améliorent la connectivité, autonomisent les patients et favorisent de meilleurs soins pour les personnes au Canada, peu importe où elles vivent. Les ministres ont également convenu que les ordonnances devraient, avec le consentement des patients, pouvoir être partagées numériquement de manière sécurisée dans le cadre de systèmes de santé modernes et connectés.

Les priorités en matière de santé publique

Les ministres ont reconnu l'importance de la sécurité sanitaire pour protéger collectivement le Canada contre les menaces pour la santé publique dans un contexte mondial en constante évolution. Conscients que les vaccins sauvent des vies et réduisent les coûts des soins de santé, les ministres ont convenu que la vaccination est un outil essentiel pour renforcer la sécurité sanitaire et discuteront des mesures coordonnées à prendre lors d'une prochaine réunion, y compris des stratégies visant à renforcer la confiance grâce à l'engagement communautaire. Les ministres ont également reçu une mise à jour sur la récente épidémie de rougeole, le statut du Canada en matière d'élimination de la rougeole et les mesures d'intervention coordonnées.

Conclusion

L'accès rapide à des soins de santé de qualité est un élément fondamental de ce que les Canadiennes et les Canadiens attendent et méritent de leurs systèmes de santé. Veiller à ce que les soins soient accessibles à tous, peu importe l'endroit où ils vivent ou leur capacité de payer, demeure un engagement commun. Les ministres restent déterminés à travailler de concert pour protéger et renforcer les systèmes de santé publics dans chaque province et territoire. La ministre Michel s'est également engagée à rencontrer les ministres provinciaux et territoriaux après la présentation du budget fédéral, le 4 novembre. Les ministres ont renouvelé leur engagement à collaborer avec les communautés autochtones relevant de leur juridiction, ainsi qu'avec d'autres ministres et partenaires, afin d'améliorer la santé des Autochtones.

* Le Québec reste pleinement déterminé à exercer ses propres responsabilités dans le cadre de sa compétence exclusive en matière de soins de santé, ne reconnaît pas l'autorité de la Loi canadienne sur la santé sur l'administration de son système de santé, et n'a pas adhéré aux stratégies pancanadiennes concernant la santé mentale et les dépendances, la main-d'œuvre en santé, la santé numérique et la santé publique. Il entend conserver sa pleine autonomie en matière de planification, d'organisation et de gestion de son système de santé. Le Québec reste toutefois ouvert au partage d'informations et de pratiques exemplaires avec d'autres gouvernements dans ces domaines.

** Terre-Neuve-et-Labrador, le Nunavut et le Yukon ne sont pas signataires de ce communiqué, car ils sont tous en situation d'intérim en raison des élections.

