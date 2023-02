OTTAWA, ON, le 1er févr. 2023 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a rencontré des représentants de 22 associations de l'industrie le 30 janvier 2023 pour discuter de la création du Bureau d'Agriculture et Agroalimentaire dans l'Indo-Pacifique (BAAIP).

Avec un investissement de 31,8 millions de dollars, le nouveau Bureau fait partie de la nouvelle Stratégie pour l'Indo-Pacifique (SIP) du gouvernement fédéral. Au cours de la réunion, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ont discuté des objectifs du Bureau, à savoir augmenter et diversifier les exportations agricoles et agroalimentaires du Canada, positionner le Canada comme un fournisseur de choix dans la région et renforcer le commerce des deux côtés du Pacifique.

Les représentants de l'industrie ont fait part de leurs points de vue sur les priorités du marché, de leurs objectifs en matière de commerce international et de leurs commentaires sur la façon dont le bureau peut soutenir efficacement leurs entreprises. Cette rétroaction guidera les premières étapes de la planification et de la mise en œuvre du Bureau.

Les intervenants ont réagi positivement à l'annonce par AAC de la création de la SIP et du BAAIP, réitérant que cette initiative va dans le sens des demandes de longue date de l'industrie agricole pour un bureau dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire dans la région Indo-Pacifique.

La réunion de lundi s'appuie sur l'annonce plus large de la SIP et la rencontre de la ministre avec des intervenants en décembre 2022. AAC et l'ACIA continueront de travailler avec les intervenants principaux pour faire progresser les intérêts du pays dans cette région dynamique. En plus de la réunion de lundi, la ministre a participé à la conférence nationale sur la sécurité alimentaire mondiale le 31 janvier, où elle a pu entendre davantage de commentaires des intervenants.

Faits en bref

L'Indo-Pacifique est la région économique qui connaît la croissance la plus rapide du monde. Après les États-Unis, cette région est le plus grand marché d'exportation régional et partenaire commercial du Canada , avec 226 milliards de dollars en commerce bilatéral annuel de marchandises, et 26,5 milliards de dollars en commerce agricole bilatéral en 2021.





, avec 226 milliards de dollars en commerce bilatéral annuel de marchandises, et 26,5 milliards de dollars en commerce agricole bilatéral en 2021. En 2021, les exportations agroalimentaires et de produits de la mer du Canada vers la région de l'indopacifique représentaient 20,1 milliards de dollars. En 2021, les exportations de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont augmenté de 21,1 % par rapport aux chiffres de 2016.





vers la région de l'indopacifique représentaient 20,1 milliards de dollars. En 2021, les exportations de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont augmenté de 21,1 % par rapport aux chiffres de 2016. Il existe des possibilités pour le Canada d'accroître sa part de marché. L'an dernier, les exportations de produits agroalimentaires et de produits de la mer représentaient près de 31,7 % des exportations totales de marchandises vers la région de l'indopacifique, le classant comme le plus grand secteur d'exportation de marchandises.

