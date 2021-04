Retraite Québec publie les prénoms les plus populaires de 2020 : Olivia et Liam toujours en tête du palmarès!

QUÉBEC, le 21 avril 2021 /CNW Telbec/ - Retraite Québec révèle aujourd'hui son palmarès des prénoms les plus populaires au Québec en 2020. Les deux prénoms favoris de 2019, Olivia et Liam, conservent leur première position!

William, qui était en tête de liste depuis plusieurs années, conserve sa deuxième position, derrière Liam. Noah suit en troisième position, poursuivant sa remontée amorcée l'an dernier, alors que Thomas occupe cette année le quatrième rang, suivi de Leo, en cinquième position. Notons également le retour de Jacob et d'Arthur dans le top 10, qui s'installent respectivement aux neuvième et dixième rangs des prénoms les plus populaires en 2020.

Quant à Olivia, elle demeure aussi la première place, suivie par Alice et Emma, en deuxième et troisième positions. Charlie demeure pour sa part au quatrième rang. Romy fait quant à elle une belle remontée dans le palmarès, pour occuper cette année le neuvième rang. Notons aussi la hausse de la popularité du prénom Clara, qui gagne deux places et se retrouve en dixième position.

Retraite Québec administre l'Allocation famille (auparavant le Soutien aux enfants), une mesure importante du gouvernement du Québec pour aider financièrement les familles. En 2020, 2 994 280 078 $ ont été versés à 895 453 familles.





PRÉNOMS FÉMININS RANG Prénom Fréquence 1 OLIVIA 543 2 ALICE 491 3 EMMA 491 4 CHARLIE 488 5 CHARLOTTE 449 6 LEA 449 7 FLORENCE 447 8 LIVIA 437 9 ROMY 338 10 CLARA 335



PRÉNOMS MASCULINS RANG Prénom Fréquence 1 LIAM 661 2 WILLIAM 644 3 NOAH 639 4 THOMAS 594 5 LEO 572 6 NATHAN 518 7 ÉDOUARD 489 8 LOGAN 478 9 JACOB 468 10 ARTHUR 461

Retraite Québec, partenaire de votre sécurité financière

Retraite Québec célèbre cette année son 5e anniversaire. Depuis 2016, l'organisation administre le Régime de rentes du Québec, les régimes de retraite du secteur public et la mesure de l'Allocation famille. Elle assure aussi l'encadrement des régimes complémentaires de retraite et des régimes volontaires d'épargne-retraite. De plus, elle fait la promotion de la planification financière de la retraite.

Par sa mission, Retraite Québec concourt à l'évolution du système de retraite et contribue à la sécurité financière des Québécoises et des Québécois.

