Retraite Québec ne dévoile pas un, mais deux palmarès des prénoms les plus populaires

QUÉBEC, le 10 juin 2024 /CNW/ - Retraite Québec publie aujourd'hui la liste des prénoms les plus populaires chez plus de 77 000 enfants nés au Québec et chez ceux arrivés dans la province en 2023. Produite chaque année depuis 20 ans à partir des données de l'Allocation famille, cette liste permet de brosser un portrait des tendances en matière de prénoms et de constater leur évolution.

Sans grande surprise, Noah conserve sa première position pour la troisième année consécutive. De son côté, Emma quitte la première position, détrônée par Alice et Florence, à égalité, et Béatrice fait son entrée dans le top 10!

Administrée par Retraite Québec, l'Allocation famille est une aide financière qui a permis de verser 3,3 milliards de dollars à 923 210 familles en 2023. Son montant varie d'une famille à l'autre, puisqu'il est basé sur le nombre d'enfants de moins de 18 ans, le revenu familial et la situation conjugale de chacune.

Pour connaître le montant de leurs versements, les parents peuvent consulter leur avis annuel en ligne, dans Mon dossier. Ils sont invités à y vérifier leurs renseignements et à choisir le mode de communication numérique pour demeurer informés de tout changement apporté à leur dossier grâce aux notifications.

Prénoms les plus populaires donnés au Québec en 2023

Prénom Fréquence

Prénom Fréquence ALICE et FLORENCE 465 1 NOAH 613 EMMA 456 2 LIAM 556 OLIVIA 430 3 LEO 549 CHARLIE 415 4 THOMAS 535 CHARLOTTE 405 5 WILLIAM 520

Un petit extra

Cette année, Retraite Québec a poussé l'exercice un peu plus loin en dressant également la liste des prénoms les plus populaires chez les personnes qui ont demandé leur rente de retraite du Régime de rentes du Québec (RRQ) en 2023.

On constate que parmi les 97 211 nouvelles et nouveaux prestataires, 23 % ont attendu leur 65e anniversaire avant de demander leur rente et ont ainsi pu avoir droit à 100 % de leur rente plutôt qu'à une rente réduite, soit celle qu'ils auraient reçue s'ils l'avaient demandée avant cet âge.

Prénoms les plus populaires chez les nouveaux rentiers et rentières du RRQ en 2023

Prénom Fréquence

Prénom Fréquence Sylvie 3 295 1 Michel 2 218 Johanne 1 677 2 Daniel 2 074 Louise 1 254 3 Pierre 1 711 Diane 1 202 4 Alain 1 609 Linda 1 112 5 Sylvain 1 448

Partenaire de votre sécurité financière

En plus d'administrer la mesure de l'Allocation famille, une aide financière accordée aux familles qui ont à leur charge des enfants de moins de 18 ans, Retraite Québec accompagne les Québécoises et Québécois tout au long de leur vie dans la planification financière de leur retraite et lors des moments importants, comme la naissance d'un enfant ou le décès d'un ou une proche.

Retraite Québec contribue au bien-être financier des Québécoises et Québécois en administrant ou en surveillant plusieurs régimes dont la somme des actifs est considérable. Elle participe à l'évolution d'un système de retraite durable, au profit de toutes les générations.

