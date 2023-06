Retraite Québec dévoile la liste des prénoms les plus populaires au Québec en 2022

QUÉBEC, le 13 juin 2023 /CNW/ - Retraite Québec présente aujourd'hui le palmarès des prénoms les plus populaires au Québec pour l'année 2022. Cette liste publiée chaque année permet d'établir un portrait des tendances en ce qui a trait aux choix de prénoms au Québec.

En 2022, Emma et Noah consolident leur première position et restent en tête du palmarès pour une deuxième année consécutive. Dans la liste des dix premiers, la stabilité règne.

Les prénoms proviennent des données reçues pour la mesure de l'Allocation famille. Administrée par Retraite Québec, cette mesure est une aide financière pour les parents d'enfants de moins de 18 ans. En 2022, le total des sommes versées à 912 584 familles du Québec s'élève à 3 milliards de dollars.

L'Allocation famille dans Mon dossier

Les familles peuvent consulter leur avis annuel 2023-2024 sur le site Web de Retraite Québec dans Mon dossier. Cet avis les informe des sommes allouées de juillet 2023 à juin 2024 pour l'allocation famille et ses suppléments.

Les parents sont invités à vérifier attentivement leurs renseignements afin de s'assurer de recevoir toutes les sommes auxquelles ils ont droit. De plus, ils peuvent profiter de leur visite dans Mon dossier pour choisir le mode de communication 100 % numérique et ainsi demeurer informés en tout temps grâce aux notifications.

Rappelons que le montant de l'Allocation famille varie d'une famille à l'autre. Il est calculé chaque année en fonction :

du nombre d'enfants de moins de 18 ans qui résident avec elle;

du nombre d'enfants en garde partagée;

du revenu familial;

de la situation conjugale (avec ou sans conjointe ou conjoint).

Partenaire de votre sécurité financière

Retraite Québec offre des services de qualité et soutient les familles du Québec tout au long de leur parcours.

En plus d'administrer l'aide financière de l'Allocation famille, Retraite Québec est responsable de la gestion du Régime de rentes du Québec et des régimes de retraite du secteur public. Elle supervise des régimes complémentaires de retraite et des régimes volontaires d'épargne-retraite, tout en mettant l'accent sur la promotion de la planification financière pour la retraite.

Par le biais de sa mission, Retraite Québec contribue activement à l'évolution du système de retraite et à la sécurité financière des Québécoises et Québécois.

