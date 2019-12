Retraite Québec confirme la bonne santé financière du Régime de rentes du Québec

QUÉBEC, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, a déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale l'Évaluation actuarielle du Régime de rentes du Québec au 31 décembre 2018. Ce document, que Retraite Québec doit produire tous les trois ans, permet de surveiller de près l'évolution financière de ce régime. Il s'agit de la première évaluation actuarielle depuis l'entrée en vigueur de la bonification du Régime de rentes du Québec, en janvier 2019. Ainsi, les projections ont été faites pour le régime de base et pour le régime supplémentaire.

Cette évaluation actuarielle montre que le Régime de rentes du Québec se porte bien et que sa situation financière est rassurante. Les bons résultats de cette évaluation actuarielle sont notamment attribuables aux revenus de placements plus élevés que prévu.

Rappelons que cette évaluation est une projection, basée sur un scénario raisonnable, des revenus et dépenses du Régime de rentes du Québec sur une période de 50 ans.

Faits saillants

Les entrées de fonds des deux régimes sont suffisantes pour financer les sorties de fonds pour chacune des années projetées.

La réserve du régime de base est de 73 milliards de dollars au 31 décembre 2018.

Cette évaluation ne demande pas d'actions à court terme. Les taux de cotisation, tant au régime de base qu'au régime supplémentaire, demeurent au niveau actuellement prévu par la loi.

Le Régime de rentes du Québec est un régime d'assurance public et obligatoire. Il offre aux personnes qui travaillent ou qui ont déjà travaillé au Québec ainsi qu'à leurs proches, une protection financière de base lors de la retraite, du décès ou en cas d'invalidité.

Depuis janvier 2019, le Régime de rentes du Québec est composé de deux régimes : le régime de base (mis en place en 1966) et le régime supplémentaire qui résulte de la bonification.

Le Régime de rentes du Québec est là pour rester. Il est performant et vise à être équitable pour les générations actuelles et à venir. Il compte plus de 4 millions de cotisants et 2 millions de bénéficiaires.

À propos de Retraite Québec

Retraite Québec administre le Régime de rentes du Québec, les régimes de retraite du secteur public et l'Allocation famille. Elle assure aussi l'encadrement des régimes complémentaires de retraite et des régimes volontaires d'épargne-retraite. De plus, elle fait la promotion de la planification financière de la retraite.

Par sa mission, Retraite Québec concourt à l'évolution du système de retraite et contribue à la sécurité financière des Québécois et Québécoises.

