Retraite Québec annonce les prénoms les plus populaires de 2021 : Emma et Noah au sommet!

QUÉBEC, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - Retraite Québec révèle aujourd'hui son palmarès des prénoms les plus populaires au Québec en 2021. Les favoris des deux dernières années, Olivia et Liam, concèdent leur première position à Emma et à Noah.

Emma reprend donc de justesse la tête du peloton des prénoms féminins, qu'elle occupait en 2018 et en 2019, pour passer devant Olivia, qui la talonne depuis 2018. Détrônée après un règne d'une dizaine d'années (2004 à 2011 et 2012-2013), Léa occupe désormais la huitième position.

Du côté des prénoms masculins, Noah profite toujours de sa montée, amorcée en 2016, pour passer cette fois devant le très populaire William, qui demeure au deuxième rang. Au cours des 20 dernières années, c'est sans contredit le prénom William qui a été le plus populaire au Québec, ayant dominé le palmarès durant 14 années et occupé le 2e rang à 6 reprises.

En 2021, le prénom Liam chute de la première à la cinquième position, et Jacob fait quant à lui une remontée notable, de la neuvième à la sixième position.

Dans les nouveautés, notons les prénoms Zoé et Félix, qui refont leur apparition dans le top 10, délogeant ainsi Clara et Logan du palmarès.

Retraite Québec administre l'Allocation famille, une mesure importante du gouvernement du Québec pour aider financièrement les familles. En 2020, 2 994 280 078 $ ont été versés à 895 453 familles.

C'est à partir des données recueillies pour l'administration de cette mesure que la liste des prénoms est établie et publiée chaque année.

Palmarès des prénoms les plus populaires au Québec en 2021 :

PRÉNOMS FÉMININS Rang Prénom Fréquence 1 EMMA 521 2 OLIVIA 519 3 ALICE 508 4 FLORENCE 498 5 CHARLIE 488 6 LIVIA 473 7 CHARLOTTE 465 8 LÉA 462 9 ROMY 357 10 ZOÉ 344

PRÉNOMS MASCULINS Rang Prénom Fréquence 1 NOAH 717 2 WILLIAM 709 3 THOMAS 645 4 LÉO 622 5 LIAM 618 6 JACOB 529 7 NATHAN 519 8 ARTHUR 508 9 ÉDOUARD 499 10 FÉLIX 484

Au cours des 20 dernières années, William et Léa sont les prénoms qui sont revenus le plus souvent en première position :

Premières positions depuis 20 ans Année Filles Garçons 2021 EMMA NOAH 2020 OLIVIA LIAM 2019 OLIVIA LIAM 2018 EMMA WILLIAM 2017 EMMA WILLIAM 2016 EMMA WILLIAM 2015 EMMA THOMAS WILLIAM 2014 LÉA WILLIAM 2013 LÉA WILLIAM 2012 EMMA WILLIAM 2011 LÉA WILLIAM 2010 LÉA WILLIAM 2009 LÉA WILLIAM 2008 LÉA THOMAS 2007 LÉA WILLIAM 2006 LÉA WILLIAM 2005 LÉA SAMUEL 2004 LÉA SAMUEL 2003 NOÉMIE WILLIAM 2002 LAURIE WILLIAM

