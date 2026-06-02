MONTRÉAL, le 2 juin 2026 /CNW/ - METRO Inc. (TSX : MRU) a annoncé aujourd'hui qu'Eric La Flèche prendra sa retraite en tant que président et chef de la direction à la fin de l'exercice financier 2026, après plus de dix-huit ans à la tête de la société. Le conseil d'administration nommera Marc Giroux, actuellement chef de l'exploitation, pour lui succéder à titre de président et chef de la direction à compter du 27 septembre 2026. Afin d'assurer une transition harmonieuse et ordonnée, le Conseil nommera M. La Flèche président du conseil d'administration et M. Pierre Boivin, actuellement président du conseil, sera nommé vice-président du conseil et administrateur principal, également à compter du 27 septembre 2026.

Marc Giroux, actuellement chef de l’exploitation, deviendra président et chef de la direction à compter du 27 septembre 2026. (Groupe CNW/METRO INC.)

Ces nominations sont l'aboutissement d'un processus solide de planification de la relève pluriannuel mené par le Conseil, reflétant l'engagement de METRO en matière de gouvernance et de création de valeur à long terme. Marc Giroux est un leader éprouvé ayant une connaissance approfondie des opérations, de la culture et des priorités stratégiques de METRO, ainsi qu'une vision claire pour l'avenir, et sa nomination démontre la solidité de la relève interne de METRO. Marc se joindra au conseil d'administration lors de sa nomination comme président et chef de la direction.

« Le conseil est très heureux de nommer Marc Giroux au poste de président et chef de la direction. Nous sommes convaincus qu'il est le bon leader pour le prochain chapitre de METRO. Sa profonde compréhension de notre industrie, son accent sur l'excellence opérationnelle, la discipline financière et la satisfaction de la clientèle font de lui le meilleur candidat pour continuer de livrer de la valeur à long terme pour nos clients, nos employés et nos actionnaires dans un environnement en constante évolution », a déclaré Pierre Boivin, président du conseil d'administration de METRO. « Au nom du conseil, je tiens à remercier Eric La Flèche pour sa contribution remarquable à METRO et aux communautés que nous servons. Eric a été un leader exceptionnel pour METRO pendant près de vingt ans, créant une valeur substantielle pour nos actionnaires en assurant une croissance constante, en renforçant notre culture axée sur la clientèle et axée sur notre raison d'être, et en guidant l'entreprise à travers des étapes stratégiques majeures, notamment l'acquisition du Groupe Jean Coutu en 2018 ».

Le conseil bénéficiera de l'expérience et de la perspective de M. La Flèche en tant que président du conseil et assurera une supervision indépendante forte par l'entremise de ses comités et du rôle d'administrateur principal.

« Ça a été un privilège de diriger METRO et de travailler aux côtés d'équipes aussi talentueuses et dévouées dans nos magasins, nos centres de distribution et nos bureaux », a déclaré Eric La Flèche. « METRO est bien positionnée pour continuer à connaître du succès sur la base d'un plan de croissance clair, une approche disciplinée de l'exécution, une excellente équipe et un bilan très solide. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Mes collègues du conseil d'administration et moi, sommes confiants que METRO poursuivra sur sa lancée sous la direction de Marc. »

« Je suis honoré d'être nommé président et chef de la direction de METRO », a déclaré Marc Giroux. « Eric a bâti une base solide et une culture axée sur la performance et l'orientation client, et je suis heureux de continuer à collaborer avec lui à l'avenir. Ma priorité sera de bâtir sur cette base -- continuer à exécuter notre stratégie, soutenir nos employés et nos partenaires, et garder nos clients au centre de chaque décision. J'ai hâte de continuer à travailler avec la meilleure équipe de l'industrie. »

Biographies des dirigeants

Eric La Flèche s'est joint à METRO en 1991 et occupe le poste de président et chef de la direction depuis avril 2008. Avant d'être nommé à la direction de METRO, il a occupé plusieurs postes de responsabilités croissantes, notamment vice-président exécutif et chef de l'exploitation de 2005 à 2008. En plus des distinctions qui lui ont été décernées par l'industrie, il a été nommé « Canada's Outstanding CEO of the Year » (2020). Il est de plus bénévole de longue date auprès de Centraide du Grand Montréal.

Marc Giroux s'est joint à METRO en 2009 et occupe actuellement le poste de chef de l'exploitation, dirigeant les divisions alimentaires du Québec et de l'Ontario ainsi que la chaîne d'approvisionnement, le marketing, la fidélisation et la stratégie numérique. Au cours de sa carrière au sein de l'entreprise, il a occupé des postes de responsabilités croissantes couvrant le marketing, la mise en marché et les opérations, ainsi que le numérique et le commerce électronique. Il détient un baccalauréat en finance et commerce international ainsi qu'un MBA, tous deux de HEC Montréal.

À propos de METRO Inc.

Avec des ventes annuelles de plus de 22 milliards de dollars, METRO Inc. est un chef de file dans l'alimentation et la pharmacie au Québec et en Ontario, offrant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Son but est de nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. En tant que détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et fournisseur de services de commerce électronique, l'entreprise exploite ou dessert un réseau d'environ 1 000 magasins alimentaires sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, ainsi qu'environ 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez les dernières nouvelles sur LinkedIn.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les attentes de la direction concernant des événements futurs attendus, incluant, mais sans s'y limiter, des déclarations relatives aux changements anticipés à la direction et au conseil d'administration, au moment de leur mise en œuvre et aux perspectives d'avenir de METRO. Cette information prospective contient généralement des verbes futurs ou conditionnels ainsi que les mots « nous sommes convaincus », « planification », « plan », « poursuivra » ou d'autres termes similaires. Ces déclarations prospectives ne sont pas des faits, mais seulement le reflet des estimations et attentes de la direction. Bien que METRO estime que ces déclarations reposent sur des informations et des hypothèses actuelles, raisonnables et complètes, ces déclarations sont nécessairement soumises à un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière significative des attentes de la direction telles qu'énoncées dans ces déclarations prospectives, pour diverses raisons, y compris les risques et incertitudes discutés dans la section « Gestion des risques » dans les documents de divulgation déposés de temps à autre auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Les déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse ne sont faites qu'à la date des présentes et METRO ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives pour refléter de nouvelles informations, événements futurs ou autres. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, les événements prospectifs contenus dans ces déclarations prospectives peuvent ou non se produire. METRO ne peut pas garantir que les résultats ou événements projetés seront atteints.

SOURCE METRO INC.

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