MONTRÉAL, le 22 avril 2026 /CNW/ - METRO INC. (TSX : MRU) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, clos le 14 mars 2026.

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2026

Chiffre d'affaires de 5 113,0 millions $, en hausse de 4,1 %

Chiffre d'affaires des magasins d'alimentation comparables (1) en hausse de 1,8 %

Chiffre d'affaires des pharmacies comparables (1) en hausse de 5,1 %

Bénéfice net de 246,6 millions $, en hausse de 12,1 % et bénéfice net ajusté (1) de 236,5 millions $, en hausse de 4,4 %

Bénéfice net dilué par action de 1,16 $, en hausse de 17,2 % et bénéfice net dilué par action ajusté (1) de 1,11 $, en hausse de 8,8 %

222,5 millions $ redistribués aux actionnaires par le biais de rachats d'actions

Trois magasins ouverts ou convertis au cours du trimestre



12 semaines / Exercices financiers (en millions de dollars, sauf le bénéfice net par action) 2026 %

2025 % Variation (%) Chiffre d'affaires 5 113,0 100,0

4 909,9 100,0 4,1 Bénéfice opérationnel avant amortissement 508,6 9,9

461,0 9,4 10,3 Bénéfice net 246,6 4,8

220,0 4,5 12,1 Bénéfice net dilué par action 1,16 --

0,99 -- 17,2 Bénéfice net ajusté(1) 236,5 4,6

226,6 4,6 4,4 Bénéfice net dilué par action ajusté(1) 1,11 --

1,02 -- 8,8















24 semaines / Exercices financiers (en millions de dollars, sauf le bénéfice net par action) 2026 %

2025 % Variation (%) Chiffre d'affaires 10 398,8 100,0

10 027,0 100,0 3,7 Bénéfice opérationnel avant amortissement 991,2 9,5

942,5 9,4 5,2 Bénéfice net 472,9 4,5

479,5 4,8 (1,4) Bénéfice net dilué par action 2,21 --

2,15 -- 2,8 Bénéfice net ajusté(1) 485,2 4,7

472,0 4,7 2,8 Bénéfice net dilué par action ajusté(1) 2,27 --

2,12 -- 7,1

MESSAGE DU PRÉSIDENT

« Nous avons réalisé de solides résultats au deuxième trimestre, portés par une forte croissance des revenus et un contrôle rigoureux des dépenses, alors que nos programmes de mise en marché efficaces continuent de trouver écho auprès des clients dans toutes nos enseignes. Nous sommes très satisfaits de notre plan d'accélération de nos enseignes à escompte, qui stimule la croissance des ventes alimentaires, ainsi que de la tendance soutenue des ventes dans notre secteur de la pharmacie. Nous sommes toutefois déçus par le conflit de travail en cours à notre centre de distribution de fruits et légumes à Laval. Notre plan de contingence est en place, et nos magasins du Québec. sont maintenant généralement bien approvisionnés. Nous espérons une résolution rapide qui tienne compte des besoins de nos employés et de nos clients tout en assurant la compétitivité à long terme de notre entreprise(2). », a déclaré Eric La Flèche, président et chef de la direction.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de l'exercice 2026, clos le 14 mars 2026, a atteint 5 113,0 millions $, en hausse de 4,1 % comparativement au chiffre d'affaires du deuxième trimestre de 2025, clos le 15 mars 2025. Le chiffre d'affaires a été affecté positivement par l'ouverture de nouveaux magasins, la croissance du chiffre d'affaires comparables ainsi que le transfert d'une journée d'achats importante précédant Noël au deuxième trimestre de cette année.

Le chiffre d'affaires des magasins d'alimentation comparables(1) a été en hausse de 1,8 % au deuxième trimestre de l'exercice 2026 (2025 -- 5,3 %) et en hausse de 1,5 % en tenant compte du décalage de Noël(3). Les ventes alimentaires en ligne(1) ont augmenté de 19,8 % par rapport à l'an dernier (2025 -- 26,2 %). Notre inflation alimentaire était conforme à l'IPC déclaré de 4.3 % pour les aliments achetés en magasin. Le chiffre d'affaires des pharmacies comparables(1) a connu une hausse de 5,1 % (2025 -- 7,0 %), soit une hausse de 6,1 % pour les médicaments d'ordonnance(1) et une hausse de 2,8 % pour les produits de la section commerciale(1) provenant principalement des cosmétiques et des produits de santé et beauté. En tenant compte du décalage de Noël(3), le chiffre d'affaires pour les produits de la section commerciale(1) a augmenté de 2,3 %.

Le chiffre d'affaires des 24 premières semaines de l'exercice 2026 a atteint 10 398,8 millions $ comparativement à 10 027,0 millions $ pour la période correspondante de 2025, une hausse de 3,7 %.

BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL AVANT AMORTISSEMENT

Cette mesure du bénéfice exclut les frais financiers, les impôts et l'amortissement.

Notre taux de marge brute(1) a été de 20,1 % et 19,9 % pour le deuxième trimestre et les 24 premières semaines de l'exercice 2026, comparativement à 20,0 % et 19,9 % pour les périodes correspondantes de 2025.

Les charges d'exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires ont été de 10,5 % pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 10,6 % pour le même trimestre de 2025. Pour les 24 premières semaines de l'exercice 2026, notre pourcentage de charges d'exploitation sur le chiffre d'affaires a été de 10,5 %, le même pourcentage que pour la période correspondante de 2025.

Les cessions d'actifs réalisées au deuxième trimestre de 2026 ont généré des gains de 20,4 millions $, dont 20,1 millions $ attribuable à la cession d'entrepôts hors service. Au deuxième trimestre de 2025, les cessions d'actifs avaient généré des pertes de 0,1 million $.

Le bénéfice opérationnel avant amortissement du deuxième trimestre de l'exercice 2026 a été de 508,6 millions $ ou 9,9 % du chiffre d'affaires, en hausse de 10,3 % comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2025. En excluant le gain sur la cession d'entrepôts hors service, le bénéfice opérationnel avant amortissement, en pourcentage du chiffre d'affaires, a été de 9,6 %, en hausse de 6,0 % par rapport à l'an dernier. Pour les 24 premières semaines de l'exercice 2026, le bénéfice opérationnel avant amortissement a été de 991,2 millions $ ou 9,5 % du chiffre d'affaires, une hausse de 5,2 % comparativement à la période correspondante de 2025.

AMORTISSEMENT

La dépense d'amortissement pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026 a été de 144,3 millions $ comparativement à 136,1 millions $ pour le trimestre correspondant de 2025. L'augmentation de la dépense d'amortissement est principalement attribuable à l'augmentation des investissements dans notre réseau de détail, incluant des actifs au titre de droits d'utilisation ainsi que des investissements en technologie de l'information. Pour les 24 premières semaines de l'exercice 2026, la dépense d'amortissement a été de 287,9 millions $ comparativement à 269,7 millions $ pour la période correspondante de 2025.

FRAIS FINANCIERS NETS

Les frais financiers nets pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026 ont été de 37,3 millions $ comparativement à 33,4 millions $ pour le trimestre correspondant de 2025. La hausse des frais financiers nets est principalement attribuable à une augmentation des intérêts sur la dette nette. Pour les 24 premières semaines de l'exercice 2026, les frais financiers nets ont été de 74,6 millions $ comparativement à 64,1 millions $ pour la période correspondante de 2025. La hausse des frais financiers nets est principalement attribuable à l'enregistrement en 2025 d'intérêts à recevoir de 4,2 millions $ liés à un règlement favorable d'impôts au titre d'exercices antérieurs, et à une augmentation des intérêts sur la dette nette.

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

La charge d'impôts a été de 80,4 millions $ au deuxième trimestre de l'exercice 2026 avec un taux d'imposition effectif de 24,6 % comparativement à 71,5 millions $ et un taux d'imposition effectif de 24,5 % au deuxième trimestre de l'exercice 2025.

Pour les 24 premières semaines de l'exercice 2026, la charge d'impôts a été de 155,8 millions $ comparativement à 129,2 millions $ pour la période correspondante de 2025, et des taux d'imposition effectif de 24,8 % et 21,2 % respectivement. La hausse du taux d'imposition effectif en 2026 est principalement attribuable à un congé fiscal provincial sur un grand projet d'investissement de 9,7 millions $ pour les 24 premières semaines de l'exercice 2026 comparativement à 12,1 millions $ pour la période correspondante de 2025. Le premier trimestre de 2025 comprenait également un ajustement favorable de 20,6 millions $ au titre des impôts sur les exercices précédents.

BÉNÉFICE NET ET BÉNÉFICE NET AJUSTÉ(1)

Le bénéfice net du deuxième trimestre de l'exercice 2026 a été de 246,6 millions $ comparativement à 220,0 millions $ pour le trimestre correspondant de 2025, alors que le bénéfice net dilué par action a été de 1,16 $ par rapport à 0,99 $ en 2025, en hausse de 12,1 % et de 17,2 % respectivement. En excluant les éléments spécifiques présentés dans le tableau ci-dessous, le bénéfice net ajusté(1) du deuxième trimestre de l'exercice 2026 a été de 236,5 millions $ comparativement à 226,6 millions $ pour le trimestre correspondant de 2025, alors que le bénéfice net dilué par action ajusté(1) a été de 1,11 $ au deuxième trimestre de 2026 comparativement à 1,02 $ en 2025, en hausse de 4,4 % et 8,8 % respectivement.

Le bénéfice net pour les 24 premières semaines de l'exercice 2026 a été de 472,9 millions $ comparativement à 479,5 millions $ pour la période correspondante de 2025, alors que le bénéfice net dilué par action a été de 2,21 $ par rapport à 2,15 $ en 2025, en baisse de 1,4 % et en hausse de 2,8 % respectivement. En excluant les éléments spécifiques présentés dans le tableau ci-dessous, le bénéfice net ajusté(1) pour les 24 premières semaines de l'exercice 2026 a été de 485,2 millions $ comparativement à 472,0 millions $ pour la période correspondante de 2025, alors que le bénéfice net dilué par action ajusté(1) a été de 2,27 $ en 2026 comparativement à 2,12 $ en 2025, en hausse de 2,8 % et 7,1 % respectivement.

Ajustements au bénéfice net et au bénéfice net dilué par action (BPA)(1)



12 semaines / Exercices financiers







2026

2025

Variation (%)

Bénéfice net

(en millions

de dollars) BPA dilué

(en dollars)

Bénéfice net

(en millions

de dollars) BPA dilué

(en dollars)

Bénéfice

net BPA dilué Selon les états financiers 246,6 1,16

220,0 0,99

12,1 17,2 Gain sur la cession d'entrepôts hors service, net

d'impôts de 3,4 $ (16,7)



--







Amortissement des immobilisations

incorporelles acquises dans le cadre de

l'acquisition du Groupe Jean Coutu, net

d'impôts de 2,3 $ 6,6



6,6







Mesures ajustées(1) 236,5 1,11

226,6 1,02

4,4 8,8



















24 semaines / Exercices financiers







2026

2025

Variation (%)

Bénéfice net

(en millions

de dollars) BPA dilué

(en dollars)

Bénéfice net

(en millions

de dollars) BPA dilué

(en dollars)

Bénéfice

net BPA dilué Selon les états financiers 472,9 2,21

479,5 2,15

(1,4) 2,8 Gain sur la cession d'entrepôts hors service, net

d'impôts de 3,4 $ (16,7)



--







Coûts directs liés au problème du système de

réfrigération, nets d'impôts de 5,7 $ 15,9



--







Amortissement des immobilisations

incorporelles acquises dans le cadre de

l'acquisition du Groupe Jean Coutu, net

d'impôts de 4,7 $ 13,1



13,1







Règlement favorable d'impôt au titre d'exercices

antérieurs --



(20,6)







Mesures ajustées(1) 485,2 2,27

472,0 2,12

2,8 7,1

PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Le programme de rachat d'actions dans le cours normal des activités présentement en vigueur permet à la Société de racheter jusqu'à concurrence de 10 000 000 de ses actions ordinaires entre le 27 novembre 2025 et le 26 novembre 2026. Au 2 avril 2026, la Société a racheté 2 900 000 de ses actions ordinaires à un prix moyen de 96,47 $, pour une considération totale de 279,8 millions $.

DIVIDENDES

Le conseil d'administration a déclaré, le 21 avril 2026, un dividende trimestriel de 0,4075 $ par action, le même montant que celui déclaré au dernier trimestre.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Nous avons utilisé, dans le présent rapport, diverses expressions qui pourraient, au sens de la réglementation des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, constituer des informations prospectives. De façon générale, toute déclaration contenue dans le présent rapport qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Les expressions « continuer », « espérer» , « poursuivre » et autres expressions similaires indiquent en général des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives pouvant être contenues dans le présent rapport font référence à des hypothèses sur les industries alimentaire et pharmaceutique au Canada, l'économie en général, notre budget annuel ainsi que notre plan d'action 2026.

Ces déclarations prospectives ne donnent pas de garantie quant à la performance future de la Société et elles peuvent être impactées par des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte qu'elles ne se réalisent pas. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées ou sous-entendues décrites dans nos déclarations prospectives sont présentés sous la rubrique « Gestion des risques » se trouvant dans le rapport annuel 2025 de la Société.

Nous croyons que nos déclarations sont raisonnables et pertinentes à la date de publication du présent rapport et qu'elles représentent nos attentes. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives qui pourraient être contenues dans le présent rapport, sauf si cela est requis par la loi.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

En plus de fournir des mesures du bénéfice selon les Normes internationales d'information financière (IFRS), nous avons inclus certaines mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières. Ces mesures sont présentées à titre d'information relative, elles n'ont pas de sens normalisé par les IFRS et elles ne peuvent pas être comparées à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés publiques.

Le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières prévoit des obligations d'information s'appliquant aux mesures financières non conformes aux PCGR, aux ratios non conformes aux PCGR et à d'autres mesures financières, soit les mesures de gestion du capital, les mesures financières supplémentaires et le total des mesures sectorielles, au sens du Règlement (collectivement, les « mesures financières déterminées »).

Les mesures financières déterminées que nous présentons dans nos documents rendus publics sont décrites ci-dessous par type de mesures.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le bénéfice avant frais financiers nets et impôts sur les bénéfices ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR qui, en ce qui concerne sa composition, est ajustée pour exclure les frais financiers nets et les éléments spéciaux de la composition de la mesure financière la plus directement comparable présentée dans nos états financiers consolidés qui est le bénéfice avant impôts sur les bénéfices. Les éléments spéciaux peuvent inclure les charges d'acquisition et de restructuration, les gains ou les pertes sur la disposition de placements, et l'amortissement et les pertes de valeur des actifs incorporels résultant d'une acquisition d'entreprise.

Le bénéfice net ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR qui, en ce qui concerne sa composition, est ajustée pour exclure les éléments spéciaux de la composition de la mesure financière la plus directement comparable présentée dans nos états financiers consolidés qui est le bénéfice net. Les éléments spéciaux peuvent inclure les charges d'acquisition et de restructuration, les gains ou les pertes sur la disposition de placements, l'amortissement et les pertes de valeur des actifs incorporels résultant d'une acquisition d'entreprise et des ajustements significatifs d'impôt au titre d'exercices antérieurs.

Pour les mesures de performance financière, nous estimons que la présentation d'un bénéfice ajusté en fonction de ces éléments, qui ne reflètent pas nécessairement la performance de la Société, permet aux lecteurs des états financiers d'être mieux informés des résultats d'exploitation de la période considérée et de la période comparative, leur permettant ainsi de mieux analyser les tendances, d'évaluer la performance financière de la Société et d'évaluer ses perspectives. Le fait d'apporter des ajustements pour ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont de nature non récurrente.

RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR

Le bénéfice net dilué par action ajusté est un ratio non conforme aux PCGR en raison du fait qu'au moins une mesure financière non conforme aux PCGR est une composante. La composante non conforme aux PCGR utilisée est le bénéfice net ajusté(1). Le bénéfice net dilué par action ajusté est calculé en divisant le bénéfice net ajusté(1) attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de l'exercice, ajusté pour refléter les effets de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives.

Nous sommes d'avis que la présentation de ce ratio, dont au moins une mesure financière non conforme aux PCGR est une composante, permet aux lecteurs des états financiers d'être mieux informés des résultats d'exploitation de la période considérée et de la période comparative. Ainsi, les lecteurs des états financiers sont en mesure de mieux analyser les tendances, d'évaluer la performance financière de la Société et d'évaluer ses perspectives. Le fait d'apporter des ajustements pour ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont de nature non récurrente.

MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Les mesures financières supplémentaires décrites ci-dessous sont, ou devraient être, communiquées périodiquement en vue de représenter la performance financière, la situation financière ou les flux de trésorerie historiques ou attendus de la Société.

Le chiffre d'affaires des magasins d'alimentation comparables est défini comme étant les ventes au détail de magasins comparables ayant plus de 52 semaines consécutives d'opérations incluant les magasins relocalisés, agrandis et rénovés. Le chiffre d'affaires des magasins d'alimentation comparables est une mesure établie sur la base de tous les magasins de notre réseau, y compris ceux dont les ventes ne sont pas incluses dans les états financiers consolidés de la Société.

Les ventes alimentaires en ligne sont définies comme étant le total des ventes réalisées via tous nos canaux en ligne.

Le chiffre d'affaires des pharmacies comparables (incluant le chiffre d'affaires total, de la section commerciale et des médicaments d'ordonnance) est défini comme étant les ventes au détail de pharmacies comparables ayant plus de 52 semaines consécutives d'opérations incluant les pharmacies relocalisées, agrandies et rénovées. Le chiffre d'affaires des pharmacies comparables ne fait pas partie des états financiers consolidés de la Société parce que les pharmacies sont détenues par des pharmaciens propriétaires.

Le taux de marge brute est calculé en divisant la marge brute par le chiffre d'affaires.

PERSPECTIVES(2)

En ce qui concerne la grève à notre centre de distribution de fruits et légumes à Laval, qui a débuté le 30 mars, nous espérons une résolution rapide qui tienne compte des besoins de nos employés et de nos clients afin d'assurer la compétitivité à long terme de notre entreprise. Ce conflit de travail aura un impact sur nos résultats du troisième trimestre, nous fournirons plus de détails en temps opportun. Nous demeurons fermement engagés à créer de la valeur pour nos clients et à poursuivre la croissance de nos enseignes à escompte, avec l'ouverture ou la conversion prévues d'une douzaine de magasins au cours du présent exercice financier, tout en optimisant l'efficacité de notre chaîne d'approvisionnement et de notre réseau de magasins. Nous sommes confiants que nos programmes de mise en marché performants, nos marques privées, notre programme de fidélisation Moi, une exécution rigoureuse en magasin ainsi que notre collaboration soutenue avec nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement nous permettront de poursuivre notre croissance et de créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Les analystes financiers et les investisseurs institutionnels sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du deuxième trimestre 2026 qui aura lieu aujourd'hui, le 22 avril 2026, à 9h00 (HAE) . Pour accéder à la conférence, le numéro de téléphone à composer est le 1 (800) 990-4777. Les journalistes et le public investisseur pourront y accéder en mode écoute seulement.

Avis aux lecteurs : Les états financiers intermédiaires consolidés résumés ainsi que le rapport de gestion du deuxième trimestre 2026 de METRO INC. sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante : www.corpo.metro.ca - Site corporatif - Investisseurs - Résultats trimestriels 2026 - Deuxième trimestre 2026.

(1) Cette mesure est présentée à titre d'information relative. Elle n'a pas de sens normalisé par les IFRS et elle ne peut pas être comparée à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés publiques. Consulter le tableau dans la section « Résultats d'exploitation » et la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » (2) Consulter la section « Informations prospectives » (3) Cette mesure vise à ajuster le chiffre d'affaires des magasins d'alimentation comparables(1) pour la période de 12 semaines se terminant le 14 mars 2026 avec celle se terminant le 15 mars 2025.

SOURCE METRO INC.

Renseignements : Nicolas Amyot, Vice-président exécutif, chef de la direction financière et trésorier, Tél. : (514) 643-1003; Service des relations avec les investisseurs : Tél. : (514) 643-1000, www.corpo.metro.ca