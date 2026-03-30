MONTRÉAL, le 30 mars 2026 /CNW/ - METRO inc. déplore la décision des employé∙e∙s syndiqué∙e∙s du centre de distribution Fruits et Légumes à Laval et du transport de même que des employé•e•s de bureau du siège social de déclencher la grève.

« Nous sommes très déçus de cette décision, tout particulièrement compte tenu du fait que nous négocions avec le syndicat depuis plusieurs mois afin de parvenir à une entente qui réponde aux besoins de nos employé∙e∙s et de nos clients dans un marché très concurrentiel », a précisé Caroline Larocque, vice-présidente, logistique et distribution, Québec. « METRO a mis en place son plan de contingence afin de maintenir un approvisionnement normal en produits dans les magasins qu'elle dessert. »

METRO demeure déterminée à conclure une entente négociée dès que possible. D'ici là, l'entreprise a mis en œuvre son plan de contingence afin que les magasins puissent continuer de bien servir la clientèle.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 22 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 1000 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de quelque 640 pharmacies principalement sous les enseignes Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

SOURCE METRO INC.

Source et information : METRO, Relations média, [email protected]