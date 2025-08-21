Incohérence gouvernementale - Les transporteurs scolaires n'échappent pas à la rentrée chaotique

QUÉBEC, le 21 août 2025 /CNW/ - À quelques jours de la rentrée scolaire, la Fédération des transporteurs par autobus (FTA) tire à nouveau la sonnette d'alarme : malgré les multiples démarches entreprises dans la dernière année, la situation précaire des transporteurs scolaires générée par le changement de cap du gouvernement sur les mesures de soutien pour l'électrification des transports demeure sans issue. Aucune solution sérieuse n'a en effet été apportée ou discutée par le gouvernement, et ce, malgré les multiples démonstrations du sérieux de la situation.

« Si le gouvernement souhaite véritablement favoriser le succès des entreprises du Québec, il lui incombe d'implémenter des politiques économiques favorables à leur croissance. Les transporteurs sont dans une impasse financière créée par le gouvernement lui-même, et le silence de ce dernier à cet effet est assourdissant » déclare Chantale Dugas, la nouvelle présidente-directrice générale de la FTA.

Un changement de cap, des transporteurs abandonnés

Imposée par le gouvernement en 2021, l'électrification du transport scolaire devait être soutenue par des mesures financières stables. Or, la réduction de la mesure de soutien à l'électrification du transport scolaire (mesure 30400) décidée unilatéralement par le ministère de l'Éducation en juin 2024 a fait passer le soutien financier annuel accordé aux transporteurs de 12 900 $ à seulement 5 000 $ par autobus. Toutefois, l'expérience des transporteurs depuis 2021 démontre qu'un autobus électrique coûte 14 000 $ de plus à opérer qu'un véhicule thermique -- d'où un manque à gagner de 9 000 $ pour chacun des autobus électriques en circulation (1 336).

Ainsi, le manque à gagner est de 12 M$ par année pour les transporteurs.

Dans les derniers mois, la FTA a donc multiplié les actions pour alerter le gouvernement. Bien que l'écoute soit au rendez-vous, les actions sont manquantes. On parle, on échange, on est empathique et on nous dit être en quête de solutions, mais rien n'aboutit.

Une décision politique plus qu'une décision financière?

Consciente du contexte budgétaire du gouvernement, la FTA est ouverte à la discussion et indique être en mode solution. Elle demande toutefois une réponse et un engagement clair du gouvernement d'ici deux semaines.

« Il est temps de passer à l'action; c'est une question de respect. La patience des transporteurs est épuisée », conclut Chantale Dugas.

SOURCE Fédération des transporteurs par autobus

Source : Fédération des transporteurs par autobus, Contact média : Maxime Bordeleau, Cellulaire : (819) 698-3105, Courriel : [email protected]