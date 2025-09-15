Nouveau bulletin d'inspection de Lion Électrique - Des corrections supplémentaires à effectuer avant la remise sur route

QUÉBEC, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Suivant la recommandation du fabricant Lion Électrique, la Fédération des transporteurs par autobus (FTA) a émis une directive à ses membres, dimanche soir, leur demandant de ne pas remettre les autobus Lion sur les routes jusqu'à nouvel ordre.

Cette décision s'inscrit à la suite de la réception d'une version révisée du bulletin d'inspection par Lion Électrique, qui exige des procédures d'inspection additionnelles ainsi que des corrections supplémentaires afin d'assurer la sécurité des véhicules.

« Notre priorité sera toujours la sécurité, celle des enfants et celle de nos véhicules. C'est pourquoi nous avons effectué cette recommandation à nos membres hier soir », a déclaré Chantale Dugas, présidente-directrice générale de la FTA.

La FTA demande à ses membres de procéder à ces vérifications et corrections dans les plus brefs délais, afin de permettre un retour sécuritaire et rapide des autobus sur les routes.

Un nouvel épisode d'une série chaotique

Le retrait préventif des autobus Lion s'inscrit dans une séquence chaotique ayant débuté en 2021, lorsque le gouvernement a imposé l'électrification des autobus scolaires aux transporteurs. Cette électrification imposée du transport scolaire devait être soutenue par des mesures financières stables. Or, de nombreux changements décidés unilatéralement par le gouvernement ont plongé les transporteurs scolaires dans une situation précaire.

La FTA réitère que la réduction de la mesure de soutien à l'électrification du transport scolaire (mesure 30400) décidée par le ministère de l'Éducation en juin 2024, en ayant fait passer le soutien financier annuel accordé aux transporteurs de 12 900 $ à seulement 5 000 $ par autobus, est une mauvaise décision injustifiée. À cet égard, l'expérience des transporteurs depuis 2021 démontre qu'un autobus électrique coûte 14 000 $ de plus à opérer qu'un véhicule thermique -- d'où un manque à gagner de 9 000 $ pour chacun des 1336 autobus électriques actuellement en circulation. Cette volte-face gouvernementale a un coût: le manque à gagner est de 12 M$ par année pour les transporteurs.

Des changements à la subvention à l'achat d'autobus électriques, à l'indexation des contrats avec les Centres de services scolaires et à l'obligation même d'acheter de tels véhicules font également partie du portrait.

Une demande claire

La FTA espère ardemment que les nouveaux ministres en place prendront rapidement en charge le dossier et qu'ils s'assoiront avec elle pour enfin mettre de l'ordre dans la situation de l'électrification du transport scolaire. Il en va de la stabilité de centaines d'entreprises d'ici et de la sécurité de nos enfants.

« Depuis des mois, nous alertons le gouvernement sur les conséquences de cette électrification précipitée. Nos transporteurs sont à bout face aux revirements constants et au climat d'instabilité. Nous souhaitons vivement amorcer une discussion sérieuse avec le gouvernement afin d'identifier ensemble les ajustements nécessaires et une solution pérenne et viable », a conclu Mme Dugas.

