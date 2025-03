Retour sur le Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile 2025 : mobilisation, engagement et solidarité!

MONTRÉAL, le 19 mars 2025 /CNW/ - Le Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile, qui s'est tenu à Montréal le 17 mars dernier à la Plaza Centre-Ville, a une fois de plus été couronné de succès! Cette année, le Salon a attiré plus de 4 000 candidats, réuni 67 employeurs, et rallié 19 partenaires, une mobilisation exemplaire pour le soutien des entreprises québécoises. La réalisation de cette initiative est rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

Dans un contexte marqué par des tensions commerciales, une compétitivité accrue, des chaînes d'approvisionnement perturbées et un accès limité aux marchés, le Salon offrait une solution tangible et stratégique aux entreprises locales. Cette édition du Salon visait également à mettre de l'avant les compétences et le potentiel de la main-d'œuvre issue de l'immigration, notamment les personnes demandant l'asile, prêtes à s'intégrer et à contribuer activement à l'économie locale.

Bien plus qu'un simple espace de rencontre entre candidat(e)s et employeurs, cet événement a servi de plateforme pour promouvoir la solidarité économique et mettre en valeur l'importance de l'inclusion et de l'intégration des nouveaux talents dans l'économie québécoise.

Marie-Laure Konan, directrice générale d'INICI, a souligné le succès de l'événement :

« Le Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile se démarque comme une solution concrète pour diversifier le recrutement des entreprises. La participation croissante et l'engagement des employeurs à chaque édition témoigne d'une évolution des mentalités, et je suis profondément touchée par la mobilisation des partenaires du Salon. Cela démontre que le milieu communautaire et institutionnel peut collaborer efficacement pour favoriser l'intégration des personnes demandant l'asile. Dans un contexte de guerre économique, un marché du travail diversifié est essentiel pour renforcer la résilience des entreprises québécoises face aux changements de la politique commerciale, tout en enrichissant les perspectives et l'innovation. »

Cette année encore, le Salon a eu l'honneur d'accueillir Mme Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale à la ministre de l'Emploi et à la ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, qui était présente au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain. Elle a souligné le soutien apporté à l'événement :

« Je me réjouis que notre gouvernement ait soutenu la réalisation de la quatrième édition du Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile. Pour répondre aux besoins croissants du marché du travail, il est important que les entreprises du Québec adoptent une approche inclusive. Je félicite les organisateurs et organisatrices de cette édition, qui, grâce à ce salon, ont certainement contribué à favoriser le maillage entre plusieurs entreprises et candidats! »

La force d'un réseau de partenaires

Le succès de cet événement est également possible grâce à l'engagement de précieux partenaires institutionnels et communautaires, notamment le Conseil du Patronat du Québec, la Croix-Rouge Canadienne, le CARI St-Laurent, PROMIS, la Maison Internationale de la Rive-Sud (MIRS), La Maisonnée, l'Accueil aux immigrants de l'est de Montréal (AIEM), le Collectif des femmes immigrantes du Québec, le Centre d'intégration Multiservices de l'Ouest-de-l'Île (CIMOI), PRAIDA, Le Centre de réfugiés, Batimatech, le Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), Rossini, le Réseau des services spécialisés de main-d'œuvre (RSSMO), le Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants (CANA), L'Hirondelle, le Service d'intégration au marché du travail par objectifs (SIMO) et l'Alliance pour l'accueil et l'intégration des immigrants (ALAC).

À propos d'INICI

INICI est une organisation en plein essor, dédiée à offrir un continuum de services pour garantir l'accueil, l'installation et l'intégration à 360 degrés des personnes immigrantes. À travers ses classes de francisation, ses services d'aide à l'emploi et aux entreprises, ses activités de découverte du Québec et de ses régions, et ses projets socioculturels, INICI se distingue par des initiatives originales et innovantes, répondant aux défis croissants de l'immigration. Innover avec passion pour connecter les personnes immigrantes aux opportunités du Québec et faire bénéficier la société de leurs talents, voilà le positionnement d'INICI.

