Le Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile 2024 : un rendez-vous incontournable !

MONTRÉAL, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Le Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile se déroulera à Montréal le 28 octobre 2024. L'événement aura lieu à la Plaza Centre-Ville, située au 777, boulevard Robert-Bourassa, Montréal (Métro Square-Victoria), de 9 h à 19 h. Comme chaque année, le Salon vise à soutenir les efforts pour combler la pénurie de main-d'œuvre au Québec, en facilitant les échanges entre des recruteurs engagés et responsables et les personnes demandant l'asile qui recherchent un emploi. La réalisation de cette initiative est rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

Unique en son genre au Québec, le Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile a été récompensé par le Prix Innovation 2024 et le Prix Coup de cœur du public à l'occasion de la remise des Méritas d'AXTRA, l'Alliance des centres-conseils en emploi.

Ce Salon, entièrement gratuit, offre aux entreprises québécoises un accès privilégié à un large bassin de main-d'œuvre au talent diversifié.

Marie-Laure Konan, directrice générale d'INICI, encourage les employeurs à participer à cet événement d'envergure : « C'est une occasion unique pour les entreprises de puiser dans des bassins de main-d'œuvre déjà présents sur notre territoire et détenant un permis de travail valide. Le statut de personnes demandant l'asile ne reflète en rien le parcours académique ou professionnel de ces individus. En embauchant des personnes demandant l'asile, les entreprises découvriront des employés aux profils et aux talents variés et à l'engagement insoupçonné ! »

« En tant que ministre de l'Emploi, je fais de l'intégration en emploi des personnes plus éloignées du marché du travail une de mes priorités. Le Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile est une occasion pour les entreprises québécoises de recruter des travailleuses et des travailleurs parmi des personnes demandeuses d'asile déjà présentes au Québec. C'est un événement à ne pas manquer pour les entreprises », affirme Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

Les employeurs inscrits au Salon bénéficieront de nombreux avantages, incluant l'accès à une banque de candidatures qualifiées. Grâce à une plateforme de recrutement automatisée, les recruteurs pourront trouver rapidement des profils de candidats correspondant à leurs besoins, en seulement 24 heures. Le Salon met l'accent sur des maillages efficaces et des opportunités d'embauche concrètes.

Le 28 octobre prochain, le Salon réunira plus de 2 500 candidates et candidats, et plus d'une trentaine d'entreprises.

Cette initiative est également soutenue par le réseau communautaire et institutionnel. Parmi les principaux partenaires de l'édition 2024, notons le CARI Saint-Laurent, PROMIS, La Maisonnée, le Collectif, Accueil aux Immigrants de l'Est de Montréal, CIMOI, PRAIDA, le Centre de Réfugiés, la Maison internationale de la Rive-Sud (MIRS) et le Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé. De plus, l'initiative bénéficie du soutien du Conseil du patronat du Québec, de la Croix-Rouge canadienne, et de Batimatech.

INICI est une organisation en plein essor, dédiée à offrir un continuum de services pour garantir l'accueil, l'installation et l'intégration à 360 degrés des personnes immigrantes. À travers ses classes de francisation, ses services d'aide à l'emploi et aux entreprises, ses activités de découverte du Québec et de ses régions, et ses projets socioculturels, INICI se distingue par des initiatives originales et innovantes, répondant aux défis croissants de l'immigration. Innover avec passion pour connecter les personnes immigrantes aux opportunités du Québec et faire bénéficier la société de leurs talents, voilà le positionnement d'INICI.

