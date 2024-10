Le Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile 2024 : un succès retentissant !

MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Le Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile, qui s'est tenu à Montréal le 28 octobre 2024 à la Plaza Centre-Ville, a été couronné de succès. Il a attiré un nombre record de 5700 candidats, marquant une augmentation spectaculaire de 84 % par rapport à l'an passé. La réalisation de cette initiative est rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

L'objectif principal de cette édition était de soutenir les efforts pour combler la pénurie de main-d'œuvre au Québec, en facilitant les échanges entre recruteurs engagés et responsables, et les personnes demandant l'asile.

Le Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile est un événement sans équivalent au Québec, ayant remporté le prix Innovation 2024 et le prix Coup de cœur du public à l'occasion de la remise des Méritas d'AXTRA, l'Alliance des centres-conseils en emploi.

Cette année, le Salon a bénéficié de la présence de Mme Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale à la ministre de l'Emploi et à la ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal.

Marie-Laure Konan, directrice générale d'INICI, a exprimé l'importance de cet événement : « Le Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile constitue une solution pour les entreprises. L'engagement croissant des employeurs à chaque édition démontre un changement de paradigme envers les personnes demandant l'asile dont le statut ne reflète en rien leur parcours académique ou professionnel. » Mme Konan a ajouté : « La mobilisation des partenaires du Salon, qui soutiennent chaque année notre initiative, prouve que le milieu communautaire et institutionnel peut collaborer efficacement sur des enjeux tels que l'intégration des personnes demandant l'asile. Ces individus, qui ont choisi de relancer leur vie au Québec, apportent une richesse de talents : à nous d'en bénéficier ! »

Le Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile a pu se tenir également grâce à l'engagement du réseau communautaire et institutionnel, notamment : le CARI Saint-Laurent, PROMIS, La Maisonnée, le Collectif des femmes immigrantes du Québec, Accueil aux immigrants de l'est de Montréal (AIEM), le Centre d'intégration Multiservices de l'Ouest-de-l'Île (CIMOI), PRAIDA, Le Centre de réfugiés, la Maison internationale de la Rive-Sud (MIRS), Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé, la Croix-Rouge canadienne, Le Conseil du patronat du Québec et Batimatech.

À propos d'INICI

INICI est une organisation en plein essor, dédiée à offrir un continuum de services pour garantir l'accueil, l'installation et l'intégration à 360 degrés des personnes immigrantes. À travers ses classes de francisation, ses services d'aide à l'emploi et aux entreprises, ses activités de découverte du Québec et de ses régions, et ses projets socioculturels, INICI se distingue par des initiatives originales et innovantes, répondant aux défis croissants de l'immigration. Innover avec passion pour connecter les personnes immigrantes aux opportunités du Québec et faire bénéficier la société de leurs talents, voilà le positionnement d'INICI.

