Le Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile 2025 : une solution concrète aux besoins du marché du travail québécois

MONTRÉAL, le 11 mars 2025 /CNW/ - Le Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile est de retour pour une quatrième édition, le lundi 17 mars prochain à la Plaza Centre-Ville. Ce projet fédérateur, qui unit la voix de plusieurs partenaires et développé par INICI, soutient les personnes issues de l'immigration tout en contribuant à l'essor des entreprises du Québec et de ses régions. La réalisation de cette initiative est rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

Cette année encore, le Salon permettra aux entreprises de rencontrer, tout à fait gratuitement, des milliers de candidat(e)s qualifié(e)s titulaires d'un permis de travail ouvert, et de réaliser des entrevues sur place. Ils auront également accès à une application de maillage unique facilitant la mise en relation entre employeurs et candidat(e)s. Cet événement s'inscrit dans une démarche concrète visant à favoriser une économie inclusive et dynamique. Le Salon mobilise un large réseau de partenaires afin de promouvoir le recrutement local et l'intégration professionnelle des nouveaux arrivants au Québec, tout en répondant aux besoins des employeurs.

« Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et d'instabilité économique, les entreprises ne peuvent ignorer le potentiel de ces candidat(e)s motivé(e)s et engagé(e)s. À travers ce Salon, nous leur offrons une occasion unique d'accéder à un bassin de talents prêt à contribuer activement à la prospérité du Québec », affirme Marie-Laure Konan, directrice générale d'INICI. « L'intégration professionnelle de ces personnes ne profite pas seulement aux individus, elle renforce également la résilience et la compétitivité de notre économie. »

Rappelons que l'an dernier, le Salon a connu une hausse remarquable d'inscriptions avec 5 700 candidat(e)s, soit une augmentation de 84 % par rapport à l'année précédente. Il a également réuni 61 employeurs, 13 partenaires et mobilisé 175 bénévoles, témoignant ainsi de son impact grandissant.

Un bassin de talents méconnu des employeurs et prêt à travailler

Les personnes demandant l'asile représentent un bassin de talents méconnu et pourtant prêt à s'intégrer au marché du travail québécois. Dès leur arrivée, elles peuvent travailler légalement grâce à un permis de travail ouvert délivré par les autorités compétentes. Bon nombre d'entre elles possèdent des compétences précieuses et une forte volonté d'intégration. De plus, selon les données de la Commission d'immigration et du statut de réfugié, près de 70 %1 pourront obtenir un statut permanent d'ici quelques années, offrant ainsi aux entreprises québécoises une main-d'œuvre disponible, durable et engagée.

Une mobilisation collective

Le succès du Salon repose également sur l'engagement de nombreux partenaires institutionnels et communautaires, notamment le Conseil du Patronat du Québec, la Croix-Rouge Canadienne, le CARI St-Laurent, PROMIS, la Maison Internationale de la Rive-Sud (MIRS), La Maisonnée, l'Accueil aux immigrants de l'est de Montréal (AIEM), le Collectif des femmes immigrantes du Québec, le Centre d'intégration Multiservices de l'Ouest-de-l'Île (CIMOI), PRAIDA, Le Centre de réfugiés, Batimatech, le Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), Rossini, le Réseau des services spécialisés de main-d'oeuvre (RSSMO), le Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants (CANA), L'Hirondelle, le Service d'intégration au marché du travail par objectifs (SIMO) et l'Alliance pour l'accueil et l'intégration des immigrants (ALAC).

C'est un rendez-vous le 17 mars prochain pour une édition qui s'annonce prometteuse! www.salonemploi-da.com

À propos d'INICI

INICI est une organisation en plein essor, dédiée à offrir un continuum de services pour garantir l'accueil, l'installation et l'intégration à 360 degrés des personnes immigrantes. À travers ses classes de francisation, ses services d'aide à l'emploi et aux entreprises, ses activités de découverte du Québec et de ses régions, et ses projets socioculturels, INICI se distingue par des initiatives originales et innovantes, répondant aux défis croissants de l'immigration. Innover avec passion pour connecter les personnes immigrantes aux opportunités du Québec et faire bénéficier la société de leurs talents, voilà le positionnement d'INICI.

1 Source : Section de la protection des réfugiés - faits importants

SOURCE INICI

CONTACT MÉDIA : Rosiane Tessier, 450 271-8513, [email protected]