LONGUEUIL, QC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, a annoncé aujourd'hui l'intention du gouvernement du Canada de retenir les services de MDA Space pour construire, tester et lancer un autre satellite de la mission de la Constellation RADARSAT (MCR).

L'Agence spatiale canadienne a examiné des options d'approvisionnement agile en vue de maintenir l'accès continu à des données satellitaires, cruciales pour répondre aux besoins croissants de notre pays. Pour accélérer la production de ce satellite, MDA Space s'est vu attribuer dès maintenant 44,7 M$ pour acheter des pièces spécialisées.

Nous voyons au développement du système satellitaire de nouvelle génération pour nous assurer que le Canada continue d'innover et de demeurer à la pointe du domaine des radars à synthèse d'ouverture. Grâce au savoir-faire acquis dans la MCR, C-CORE, Kepler et MDA Space reçoivent chacune jusqu'à 747 000 dollars. Elles auront sept mois pour fournir des études de concept de systèmes satellitaires d'observation de la Terre.

Le secteur spatial présente un véritable avantage stratégique pour relever certains des défis les plus pressants de notre époque. Des satellites comme ceux de la MCR fournissent des données quotidiennes sur les terres, les eaux et les régions septentrionales du Canada. Ces données servent à la prestation de services essentiels pour la population canadienne, qu'il s'agisse d'intervenir en cas de catastrophe naturelle, de surveiller les glaces de mer ou de veiller à ce que les communautés nordiques soient approvisionnées en toute sécurité.

Grâce à ces investissements importants, le Canada pourra continuer de disposer de ses propres données satellitaires pour assurer la sécurité dans l'Arctique, l'envoi rapide de secours après des ouragans et des inondations, et la surveillance des impacts environnementaux.

« Ces investissements nous permettent de renforcer le secteur spatial canadien et de veiller à ce que la population canadienne continue de bénéficier des données satellitaires sur lesquelles reposent des services essentiels de tous les jours. Nous consolidons ainsi nos capacités satellitaires nationales et dotons l'industrie et les gouvernements canadiens des outils nécessaires pour protéger les communautés, soutenir la prise de décisions et assurer la sécurité du pays. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Ces contrats font partie de la somme de 1,012 milliard de dollars sur 15 ans annoncée en octobre 2023 par le gouvernement du Canada pour que l'Agence spatiale canadienne puisse répondre aux besoins immédiats et futurs en matière d'observation de la Terre par satellite.

À l'issue d'un processus d'approvisionnement concurrentiel pour le système satellitaire de nouvelle génération, chacune des entreprises sélectionnées doit remettre une proposition de plan pluriannuel définissant le concept de la mission, la conception du système satellitaire, les exigences techniques et les technologies essentielles à mettre au point.

La MCR est le fruit de 30 ans d'expérience du Canada dans le domaine de l'observation de la Terre. La constellation fournit quotidiennement aux ministères fédéraux des données fiables qui guident la prise de décisions pour la population canadienne, nos alliés internationaux et notre environnement.

Le satellite supplémentaire permettra de maintenir un accès continu à cette source de données d'observation de la Terre, nécessaire pour plus de 10 ministères fédéraux pour fournir de nombreux services essentiels à la population canadienne.

