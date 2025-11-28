LONGUEUIL, QC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Plus tôt cette semaine, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, la présidente de l'Agence spatiale canadienne Lisa Campbell a annoncé que le gouvernement du Canada investira un total de 407,71 M€ (représentant environ 664,6 M$ CA) dans les programmes de l'Agence spatiale européenne (ESA). Cette somme comprend les 528 M$ annoncés précédemment.

Cet investissement historique, le plus important depuis le début du partenariat du Canada avec l'ESA en 1979, fera progresser la recherche-développement dans des technologies spatiales canadiennes à vocation civile et militaire. Il devrait créer des centaines d'emplois et générer des retombées économiques au Canada, où chaque dollar accordé à des entreprises canadiennes dans le cadre de contrats avec l'ESA se traduit par trois dollars en recettes subséquentes. Il contribuera aussi à la croissance et à la diversification du secteur spatial canadien. Par ailleurs, grâce à cet investissement, le Canada pourra continuer de répondre à ses besoins en matière d'échanges commerciaux, de défense et de sécurité ainsi qu'exporter ces capacités dans le monde entier.

Ces nouveaux fonds seront affectés à des programmes de l'ESA d'importance stratégique, comme les télécommunications par satellite, l'observation de la Terre, l'exploration spatiale, la sécurité spatiale, la navigation et le développement technologique. Ces programmes ont été privilégiés par suite d'une consultation des acteurs du secteur spatial canadien.

Grâce à l'intensification de la collaboration du Canada avec l'ESA, les entreprises canadiennes seront en mesure de travailler avec des partenaires européens de premier plan et de soumissionner des contrats de grande valeur sur le marché spatial européen. Par cet investissement historique, le Canada renforce son engagement à l'égard de l'innovation et consolide son rôle dans l'avenir du secteur spatial.

« L'investissement historique du Canada dans les programmes de l'ESA soutient notre compétitivité industrielle et favorise nos intérêts stratégiques. Il aidera les entreprises canadiennes à obtenir des contrats en Europe et leur donnera les moyens de développer des technologies de pointe qui stimulent la croissance économique, ouvrent la voie à la collaboration internationale et renforcent à notre sécurité collective. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Le partenariat du Canada avec l'Agence spatiale européenne ne cesse de générer d'excellentes retombées pour notre secteur spatial et notre économie. En le renforçant, nous favorisons la création d'emplois spécialisés et nous assurons que les entreprises canadiennes ont accès à de nouveaux marchés, renforcent leur capacité d'innovation et jouent un rôle déterminant dans l'avenir du secteur spatial. »

Lisa Campbell, présidente de l'Agence spatiale canadienne

De la somme totale, 352,5 M€ (représentant environ 574,6 M$ CA) iront aux programmes optionnels de l'ESA et 55,21 M€ (environ 90 M$ CA) aux programmes obligatoires de l'ESA.

Les fonds destinés aux programmes optionnels de l'ESA seront répartis comme suit. Observation de la Terre : 116,5 M€ (189,9 M$ CA) Exploration spatiale : 75 M€ (122,3 M$ CA) Télécommunications par satellite : 80,5 M€ (131,2 M$ CA) Technologies et développement de l'industrie : 45 M€ (73,4 M$ CA) Sécurité spatiale : 30 M€ (48,9 M$ CA) Navigation : 5,5 M€ (9 M$ CA)

Les chiffres sont présentés selon les conditions économiques de 2025. Les valeurs approximatives en dollars canadiens sont calculées en utilisant un taux de change de 1 € = 1,63 $ CA.

Ces décisions d'investissement ont été prises au Conseil ministériel de l'ESA tenu les 26 et 27 novembre 2025 à Brême, en Allemagne.

Le Canada est le seul État coopérant non européen de l'ESA. Depuis 1979, le partenariat entre le Canada et l'ESA a rendu possibles des centaines de contrats pour des entreprises canadiennes, ce qui a généré d'importantes retombées économiques et accru leur visibilité sur les marchés étrangers.

