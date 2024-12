LONGUEUIL, QC, le 23 déc. 2024 /CNW/ - Tout au long de l'année 2024, les passionnés du domaine spatial ont été témoins de plusieurs évènements marquants au Canada. En voici quelques-uns.

Des soins de santé, à distance

En février, l'Agence spatiale canadienne (ASC) et Impact Canada ont annoncé le gagnant du Défi des soins de santé dans l'espace lointain. L'entreprise montréalaise MD Applications a reçu une subvention de 500 000 $ pour le développement d'EZResus. Cette application, qui aide déjà à sauver des vies sur Terre, présente un grand potentiel pour établir des diagnostics et intervenir en cas d'urgence médicale dans l'espace.

Nourrir les astronautes en mission spatiale

En mars, l'ASC a annoncé le gagnant canadien du Défi de l'alimentation dans l'espace lointain. L'entreprise vancouvéroise Ecoation Innovative Solutions Inc. a reçu 380 000 $ pour son système modulaire de production alimentaire d'intérieur CANGrow, conçu pour fonctionner tant dans l'espace qu'en région éloignée.

Des étudiants construisent leur propre nanosatellite

Le 21 mars, trois CubeSats conçus et construits par des étudiants canadiens ont été acheminés à la Station spatiale internationale. Après quatre lancements, l'initiative canadienne CubeSats s'est terminée pour faire place à CUBICS, qui continue d'offrir la possibilité à des équipes universitaires de concevoir, tester, lancer et exploiter leur propre nanosatellite.

Découverte sur Mars grâce à l'instrument canadien APXS

Au début du mois de mai, en explorant le sol accidenté de Mars, l'astromobile Curiosity a écrasé une pierre, ce qui a mené à une découverte surprenante : des cristaux de soufre pur, du jamais vu sur la planète rouge! La nature des cristaux a pu être déterminée grâce à l'instrument canadien APXS fixé au bout du bras robotisé de l'astromobile.

L'ASC est l'hôte de rencontres internationales

Tout au long de l'année, plusieurs rendez-vous d'envergure ont pris place au centre spatial John‑H.‑Chapman (siège de l'ASC). Par exemple, le deuxième atelier sur les accords Artemis a eu lieu le 21 mai dernier. Pendant trois jours, des représentants des pays signataires ont discuté des principes destinés à guider les activités civiles d'exploration spatiale pour qu'elles soient sûres, transparentes et durables. Par ailleurs, fin octobre, quelque 80 représentants d'agences spatiales et d'entités gouvernementales du monde entier se sont rencontrés à l'ASC lors de la 38e plénière du Comité sur les satellites d'observation de la Terre (CEOS) (en anglais seulement) pour mettre en commun leur expertise afin de maximiser les avantages des initiatives d'observation de la Terre (OT) par satellite.

Des expériences et instruments canadiens dans la stratosphère

En juin, dans le cadre du programme STRATOS, deux campagnes de ballons stratosphériques ont eu lieu, une au Canada (ICARUS 2024) et une en Suède (TRANSAT 2024) qui a d'ailleurs été marquée par un vol transatlantique entre ces deux pays.

Les travaux sur le Canadarm3 de la station Gateway avancent

En juin, le Canada a annoncé le début de la conception, de la construction et de la période de test du Canadarm3. Il s'agit des dernières étapes avant que ce système robotisé sophistiqué canadien, construit par l'entreprise MDA Space, soit acheminé à la station spatiale lunaire Gateway. Cette station est la prochaine grande initiative internationale dans le domaine de l'exploration spatiale habitée.

L'eau, une ressource critique pour l'exploration spatiale

En juillet, l'ASC a annoncé les demi-finalistes du défi Aqualunaire, qui vise à développer de nouvelles technologies destinées à purifier l'eau de la Lune. Ces technologies destinées tout d'abord aux missions spatiales pourraient aider à faire progresser les procédés actuels de purification de l'eau sur Terre.

Des tests dans un environnement de microgravité à Longueuil

En juillet, l'ASC et le Conseil national de recherches Canada ont mené une campagne de vols paraboliques à Longueuil. Lors de ces vols, plusieurs technologies furent testées dont une roue d'inertie pour la mission Artemis II.

40e anniversaire de la présence d'astronautes canadiens dans l'espace

Le 5 octobre, le Canada a célébré le 40e anniversaire de la présence d'astronautes canadiens dans l'espace! En 1984, Marc Garneau a été le premier Canadien à aller dans l'espace lors de la mission STS-41G. Depuis ce vol historique de huit jours, neuf astronautes de l'Agence spatiale canadienne (ASC) ont participé à 17 vols spatiaux. Trois autres se préparent actuellement en vue d'une mission.

Les données canadiennes à la rescousse

La Charte internationale « Espace et catastrophes majeures » a été activée 83 fois cette année. Des données satellitaires de la mission de la Constellation RADARSAT (MCR) et de la mission RADARSAT-2 ont été fournies aux équipes de secours du monde entier pour les aider à intervenir dans des zones touchées par une catastrophe.

Encore des découvertes reliées au télescope spatial James Webb

Le Canada a aussi brillé dans le domaine astronomique grâce à l'instrument canadien NIRISS, qui aide à étudier plusieurs types de corps célestes sur le télescope James Webb. Des astronomes de l'Université de Montréal ont notamment découvert une exoplanète potentiellement habitable. De plus, grâce au programme CANUCS, des chercheurs canadiens ont pu observer la première galaxie en formation active (en anglais seulement). Ce bijou cosmique a été nommé Firefly Sparkle parce que 10 amas stellaires distincts y scintillent comme des lucioles.

Astronautes canadiens en entraînement

Nos astronautes canadiens ont eu une année très occupée alors qu'ils ont fièrement représenté le Canada sur la scène internationale et contribué au développement des futures missions spatiales. Joshua Kutryk se prépare à un séjour de six mois à la Station spatiale internationale alors que Jeremy Hansen et Jenni Gibbons (membre de l'équipage de relève) s'entraînent en prévision d'un voyage autour de la Lune lors de la mission Artemis II, prévu pour avril 2026. En plus de supporter les missions spatiales de plusieurs façons, David Saint-Jacques contribue à définir la participation du Canada dans l'exploration de la Lune.

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour en apprendre davantage sur les initiatives et missions de l'ASC.

L'équipe des relations médias de l'ASC vous souhaite une bonne et heureuse année 2025, remplie d'aventures spatiales et de découvertes scientifiques!

