LONGUEUIL, QC, le 12 août 2025 /CNW/ - Du 10 août au 10 septembre, 12 charges utiles canadiennes seront lancées depuis la base de ballons stratosphériques de Timmins pour tester de nouvelles technologies, mener des expériences scientifiques et prendre des mesures dans le cadre de la campagne Strato-Science 2025.

Cette campagne fait partie de STRATOS, le programme de ballons stratosphériques de l'Agence spatiale canadienne (ASC). Créé en 2012 grâce à une collaboration avec le Centre national d'études spatiales (CNES) de France, STRATOS offre aux chercheurs et à l'industrie canadienne une occasion exceptionnelle de tester et de valider de nouvelles technologies dans un environnement s'apparentant à l'espace, tout en participant à la formation de la prochaine génération d'experts du domaine spatial.

Depuis son inauguration en 2013, la base de Timmins a servi à plusieurs campagnes de ballons stratosphériques auxquelles ont participé plus de 500 chercheurs et étudiants à travers le Canada et où une centaine d'expériences ont été menées. Les ballons stratosphériques offrent une plateforme à la fois économique et rapide pour faire avancer la recherche scientifique et le développement de technologies spatiales.

